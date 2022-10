"Me enfrentaré con el pecho inflado": Alcalde de Puchuncaví responde a Fiscalía tras investigación por bloquear tránsito

25 oct. 2022 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, se refirió a la medida adoptada por su municipio de bloquear los accesos vehiculares a su comuna a modo de manifestación por los hechos de delincuencia ocurridos en la zona, lo que llevó a que la Fiscalía Regional de Valparaíso abriera una investigación de oficio.

Investigación de oficio de la Fiscalía

En entrevista con MegaPlus, el alcalde fue consultado sobre la medida adoptada por la Fiscalía tras los hechos ocurridos la mañana de martes.

En la ocasión, Morales señaló: "¡Qué increíble que existan ahora hombres dedicados a esto. En mi comuna he vivido días y días de barricadas fruto del tema medioambiental y nunca han sido citados a Fiscalía. Y hoy que el alcalde se manifiesta en pro de la defensa de la seguridad de todos sus vecinas y vecinos por una situación real y que puede ser verificada rápidamente, que se recurra a esto... sí es así, lo lamentaría mucho.

"Como autoridad y vecino, estoy mandatado a defender mi comuna y, como lo he hecho en términos medioambientales, también lo haré en términos de la seguridad de mis vecinos", aseguró.

Posteriormente, aseveró que "si tengo que enfrentar algo así, lo haré con el pecho bien inflado y con mi frente bien en alto, porque hoy la seguridad de mis vecinos está primero".

"¿Qué le puedo decir a los papás de un joven baleado hace dos semanas por una persona externa a la comuna? ¿Qué le puedo decir a las personas que les han roto su local comercial donde les han robado todas sus cosas? ¿Qué le podemos decir a una persona que fue abatida de cinco tiros afuera del Banco Estado de Puchuncaví? No hay palabras para esas personas", expresó.

Falta de dotación policial

La autoridad comentó durante la entrevista que debido el nivel de inseguridad que se vive en su comuna "uno dice 'esta situación no da para más' y cuando transparentamos las cifras, qué mejor que la comunidad y el país sepa lo que estamos viviendo".

Asimismo, aseguró que en Puchuncaví existe un déficit de un 35% en la dotación de Carabineros: "No podemos tener 31 carabineros para una población que supera los 30 mil habitantes y, en temporada peak, superamos los 70 mil habitantes dado el factor turismo", indicó, añadiendo que con la PDI también existe el mismo problema.

"Como municipalidad, hemos tenido que hacernos cargo de muchos procedimientos y de llegar a situaciones que son de responsabilidad policial. Y ese no es nuestro rol. Nosotros no podemos seguir cumpliendo una función para la que no estamos mandatados y que no podemos cumplir", explicó.

Sobre el bloqueo del tránsito, aclaró que lo que se buscó fue enviar "una señal, donde no hemos interrumpido el libre acceso a nuestros vecinos, porque ellos podían desplazarse y salir de la comuna sin ningún problema. Lo que hemos hecho es dar una señal para que existiera un llamado de atención a algo de lo que no tenemos respuesta".

"Lo único que pedimos es que las dotaciones de Carabineros y de la PDI cumplan con un estándar mínimo para la comuna que somos: tenemos una temporada estival ad portas y tenemos segundas viviendas que pasaron a ser primera vivienda, por lo tanto, crecimos muchísimo", dijo el edil.

Junto con esto, también "crecieron los indicadores de delincuencia", ya que afirmó que "tenemos delitos que Puchuncaví no acostumbraba a tener".

"Espero interpretar a muchos ciudadanos de Chile, que están viviendo esto. Seamos empáticos, cuando hablamos de la seguridad de los puchuncavinos, también sé que interpreto que estamos buscando la seguridad para todos los chilenos que nos hemos visto avasallados por la delincuencia", sentenció.