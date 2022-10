Ministra Tohá anuncia importante medida del Gobierno sobre seguridad: "Buscaremos un compromiso transversal"

25 oct. 2022 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que la próxima semana iniciará conversaciones con los distintos sectores políticos para buscar "un compromiso transversal en materia de seguridad para nuestro país".

Reunión por seguridad

La secretaria de Estado aseguró que "el Ejecutivo, a partir de la próxima semana, iniciará conversaciones para buscar un compromiso transversal en materia de seguridad para nuestro país, un compromiso con los distintos sectores políticos representados en sus senadores, diputados, y también con los municipios del país y los distintos gobernadores".

La autoridad aclaró que "lo que queremos no es partir de cero, no es partir de nuevo, no es firmar un papel que quede en un cajón".

En ese aspecto, explicó que lo que se busca es ocupar el trabajo ya realizado en torno al Plan Nacional de Seguridad presentado por el Presidente Gabriel Boric, documento que ha recibido observaciones de los distintos sectores.

"Vamos a devolver este plan con las observaciones recogidas, buscando acoger la mayor cantidad posible de estas, y vamos a proponer un trabajo para conseguir un acuerdo de una agenda legislativa y programática que se desprende de ese plan", indicó.

Tohá complementó que, en el caso del parlamento, se traduciría "en un conjunto de proyectos de ley que tengamos acuerdo amplio en las bancadas, que sea prioridad despachar, que los trabajemos a una velocidad rápida y que podamos durante los próximos meses hacer un avance sustantivo en temas de seguridad y de todas las temáticas relacionadas, que ya hoy tienen una nutrida agenda en el Congreso que se ha demorado por la falta de acuerdo".

"Por eso es tan importante el acuerdo. Cuando uno piensa por qué no ha salido el ministerio de seguridad, por qué no ha salido la nueva ley de inteligencia, por qué ha habido distintas versiones de cómo enfrentar el tema de la usurpación, es porque no hay acuerdo político", concluyó.

Estado de Excepción

Asimismo, la ministra se refirió a la aprobación de un nuevo estado de Excepción, refiriéndose a la iniciativa que ha intentado impulsar el Gobierno.

"El Ejecutivo está buscando, en un trabajo pre legislativo, lograr un acuerdo con las distintas bancadas para tener un instrumento más adecuado a la situación que tenemos en la Macrozona Sur, para declarar el Estado de Excepción", sostuvo.

"Hemos comprometido que este proyecto será presentado solamente si hay un acuerdo amplio con relación a él, porque no queremos que distraiga energías legislativas", dijo, agregando que "las distintas opiniones que hemos recibido nos han dejado la impresión fértil, pero aún no la suficiente certeza para ingresar el proyecto a tramitación".