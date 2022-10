Beneficiarios que no han recibido la PGU: Alcaldes Matthei y Codina piden campaña de información y "reformas urgentes"

22 oct. 2022 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este sábado, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, junto al edil de Puente Alto, Germán Codina, se refirieron a los miles de potenciales beneficiarios que no han recibido la PGU, apuntando a la falta de información por parte del Gobierno, y asegurando que respecto a este tema se requieren "reformas urgentes" en el ámbito administrativo.

¿Qué dijeron los alcaldes?

En un punto de prensa realizado en el Centro de Adulto Mayor Eliodoro Yáñez, la alcaldesa Matthei comenzó criticando que sean tantos los rezagados que pueden ser beneficiarios de la PGU sin saberlo, además de asegurar que "son muchos más" que los contabilizados por el Gobierno.

Al respecto, la autoridad manifestó que "nosotros estimamos que son probablemente unas 400.000 personas que tienen el derecho y no lo están recibiendo. El Gobierno dice que son 100.000, las cifras no calzan. No son 100.000, son mucho más".

Sobre los métodos de acción a tomar para que todos quienes sean beneficiarios puedan acceder a la PGU, Matthei detalló que "aquí la plata está, la ley está, los reglamentos están claramente malos, los reglamentos no los revisó la comisión que los debiera haber revisado (...). Aquí se requieren reformas urgentes, las reformas que se requieren son administrativas".

"Nosotros pedimos que se mejore ese reglamento, pero, sobre todo, que se le pague en forma retroactiva a todas aquellas personas que no han postulado, porque no se han enterado, porque no ha habido ninguna campaña de información y que se le pague en forma retroactiva a todas aquellas personas que postularon, pero que por un mal reglamento, no se les está pagando", sentenció Matthei.

Por su parte, su par de Puente Alto, Germán Codina, recalcó que "estamos buscando propositivamente que el Gobierno realice algunas modificaciones para que la PGU le llegue a todos los potenciales beneficiarios. Actualmente, hay cientos de miles de adultos mayores que, lamentablemente, por la trama burocrática, y también por las condiciones que se han establecido, no pueden cobrar la PGU".

Además, respecto a lo anterior, Codina realizó un llamado al Gobierno "para que haga un plan informativo, comunicacional, así como ha desarrollado otros con anterioridad, para que la PGU sí llegue".

Todo sobre Pensión Garantizada Universal