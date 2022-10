"Los voy a matar uno por uno... en la cárcel voy a salir más mal": La amenaza de acusado de morder y abusar de su esposa

20 oct. 2022 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada del pasado miércoles fue detenido en Punta Arenas, región de Magallanes, un hombre que se encuentra acusado de haber sometido a su cónyuge a violencia física, psicológica y sexual.

Los hechos que provocaron su captura se originaron en la tarde del pasado martes en la casa que la pareja compartía en la población Cardenal Silva Henríquez, donde el sujeto habría mordido a la mujer, entre otras agresiones.

Los hechos

Según consignó el medio local El Pingüino, el parte policial indica que la situación se originó cuando el hombre inició una discusión por celos en el living de la vivienda, la que incluyó maltrato psicológico.

La víctima intentaba ponerse de pie cuando el acusado la tomó por la espalda y la condujo a la fuerza hacia el dormitorio principal, donde la arrojó hacia la cama, se abalanzó contra ella y la mordió en el cuello.

El parte policial señala que la mujer habría pedido que no le hiciera daño porque tenía familia. Sin embargo, el imputado habría respondido con las siguientes amenazas: "Los voy a matar uno por uno. No me importa si me llevan preso. En la cárcel voy a salir más mal".

Detención

En la madrugada del miércoles se habría dado otro escenario de violencia intrafamiliar, pero en esta ocasión la víctima solicitó la presencia de Carabineros.

Personal policial llegó a la vivienda y encontraron al hombre escondido detrás de un colchón. Cuando intentaron detenerlo opuso resistencia, pero de todos modos se logró su captura y traslado a la Primera Comisaría de la ciudad.

Al ser entrevistada por los funcionarios, la víctima sostuvo que en los últimos dos años de su matrimonio había sufrido violencia sexual. Además, constató lesiones de una mordedura humana y equimosis de cinco centímetros en el cuello, ambas de carácter leve.

Se rechazó la prisión preventiva

En la jornada del miércoles, la Fiscalía formalizó al imputado por los delitos de lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y abuso sexual agravado.

El Ministerio Público solicitó que quedara en prisión preventiva, asegurando que "es la única medida cautelar procedente en protección de esta víctima". Sin embargo, el tribunal consideró que la medida no era proporcional con lo cometido e impuso arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a la víctima.

La Fiscalía interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones para que se modifique la decisión del tribunal. Mientras se espera la decisión final, el hombre se mantendrá en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.