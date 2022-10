Caso Ricardo Harex: Corte de Apelaciones confirma libertad bajo fianza de seis de los siete procesados

15 oct. 2022 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este sábado 15 de octubre, se dio a conocer el fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que confirmó la libertad bajo fianza de seis de los siete procesados como encubridores del delito de sustracción de menor de edad.

Esto en el contexto de la desaparición el 19 de octubre de 2001 en Punta Arenas de Ricardo Harex, cuando este tenía 17 años.

Los procesados

Son cuatro carabineros en retiro y tres sacerdotes, entre ellos un obispo, los que se encontraban en prisión domiciliaria. Estas personas estuvieron ligadas a situaciones posteriores a la desaparición del joven magallánico, por lo que se les acusaría del delito de obstrucción a la justicia.

En detalle, se trata de los oficiales de Carabineros en retiro Hernán Octavio Bravo Aris, Héctor Eliazar Peña Monsálvez, Máximo Enzo Sánchez Márquez y Anwar Kharufeh Jadue.

El ex obispo Bernardo Bastres Florence reside actualmente en Italia, y es la única notificación pendiente.

Además, están los sacerdotes salesianos Leonardo Wenceslao Santibáñez Martínez y Vincenzo Soccorso di Bono. A ellos se le rebajó la fianza a $200.000 cada uno, de acuerdo a lo que informa ITV Patagonia.

El caso

Ricardo era el único hijo del matrimonio entre Sergio Harex y Margot González. Su familia lo describe como risueño, querendón y responsable.

"Era cariñoso, preocupado de su familia, de sus papás. Le encantaban las reuniones familiares. Le gustaba salir también con sus amigos, salir a las discos, a parrilladas", contó Margot.

Sin embargo, en una de esas fiestas se le perdió el rastro. Exactamente, el 19 de octubre de 2001, cuando salió de la casa con el compromiso de volver.

"A las 6 me di cuenta de que algo podía haber pasado porque él no era de no avisar. Algo tiene que haber pasado", dijo la madre.

En ese momento que comenzó una búsqueda que no ha terminado. Sergio Harex aún le cuesta creer que no existan pistas de su hijo.