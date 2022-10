Ministro Grau borra antiguos tuits contra Carabineros: "Fueron en un contexto específico de mucha frustración"

14 oct. 2022 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a los antiguos tuits que se viralizaron y abrieron un nuevo flanco en el Gobierno tras las críticas de la oposición respecto a las publicaciones que el secretario de Estado hizo en su momento contra de Carabineros.

Se trataban de mensajes emitidos por la actual autoridad entre los años 2013 y 2021, donde sindicaba a los uniformados de "criminales" y "asesinos".

Desde el Ejecutivo abordaron la situación. Esto, luego de que días anteriores tuvieran que salir a referirse por una polémica similar que envolvía al actual director de Metro, Nicolás Valenzuela.

Fue la misma ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que dio declaraciones por los tuits de Grau. "Quiero señalar, más que las polémicas sobre tuits o comentarios del pasado, los hechos que este Gobierno está trabajando y ejecutando ahora. No el discurso, la acción", recalcó.

¿Qué dijo Grau?

El ministro involucrado en la polémica también salió al paso de sus comentarios del pasado. Además de eso, eliminó los controvertidos mensajes.

“Nosotros como Gobierno respaldamos completamente a Carabineros. Carabineros cumple una función fundamental en nuestra sociedad, esos tuits fueron dichos en un contexto específico de mucha frustración, lo digo desde un nivel más personal, hay eventos concretos que ocurrieron esos días que nos generaron molestia y frustración”, señaló el titular de Economía a la prensa.

En ese mismo sentido, aseguró que “por supuesto que la forma en que está dicho es algo que yo no comparto en la actualidad y creo que no contribuye al futuro, creo que es muy importante que como Gobierno contribuyamos a mejorar las relaciones en nuestro país y eso parte, por supuesto, por respaldar la función de Carabineros”.

¿Por qué eliminó los tuits?

Al momento de responder por las razones que lo llevaron a eliminar las publicaciones, indicó que "aunque yo trato de no hacerlo en general, porque creo que uno es lo que es y uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado, pero entiendo que en la actualidad comentarios de ese tipo no contribuyen en nada y por eso he tomado esa decisión”.

“Cuando lo miro en retrospectiva, con los ojos de hoy, no con los de ese momento que tenían un contexto en específico, por supuesto que yo no comparto eso comentarios”, añadió.

Finalmente, Grau valoró las funciones de la institución uniformada. “Carabineros es una institución que es muy importante para el país, es muy importante para las personas en su día a día y, por supuesto, es importante que ejerzan su labor respetando los Derechos Humanos y cuidando la vida de las personas y nosotros, insisto, como Gobierno respaldamos completamente el trabajo de Carabineros y eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros como ministras y ministros”.