Víctima es golpeada con un fierro por delincuentes que lo abordaron para robar su auto

14 oct. 2022 - 04:42 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este jueves, un hombre fue víctima de un violento robo cuando iba de camino hacia su casa al ser abordado por una banda de delincuentes que le arrebataron su vehículo en Quinta Normal, región Metropolitana.

¿Cómo fueron los hechos?

El robo ocurrió en las intersecciones de Profesor Fuentes Maturana y calle Corrientes, cuando el GPS del vehículo de la víctima le indicó desviarse por ese lugar.

Es ahí cuando un hombre se cruza por delante de su vehículo, lo que le obliga a frenar. Posteriormente, aparecen tres personas más, quienes abren las puertas de su vehículo.

La víctima "manifiesta que momentos en que conducía su auto hacia su auto luego de su trabajo, se intercepta un varón adulto por lo que detiene el auto y aparecen tres personas más, quienes le obligan a descender".

Cuando fue sacado de su auto, "proceden a agredirlo con puños y un elemento contundente" y tras ello, la banda de delincuentes huye en dirección desconocida.

"Me dieron con un martillo"

De acuerdo al relato de la víctima, él venía del Aeropuerto, que es donde se desempeña como guardia de seguridad, hacia su domicilio en Estación Central y que desconoce por qué "el GPS me arrojó por esa calle".

"Me abrieron las puertas y error mío por tenerlos seguros abiertos. Me dieron con un martillo en la cabeza. Varios martillazos, varios golpes", afirma el hombre.

Pese a la violencia, igualmente "traté de luchar con uno de ellos" para impedir el robo, pero "me caí porque le arrancó muy duro el auto y me caí. Me dieron varios golpes por todos lados del cuerpo".

Sobre el arma que lo agredieron, manifiesta que "era una herramienta soldada, como una T y me dio por varias partes de la cabeza".

Luego fue socorrido por vecinos del sector y testigos del hecho, quienes llamaron a Carabineros para efectuar la denuncia del robo.

Investigación

La investigación del robo quedó a cargo de Carabineros, los que "se encuentran realizando patrullajes con la finalidad de encontrar el auto y la ubicación de los involucrados".