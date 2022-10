Diputado Rivas protagoniza descontrolada reacción en diálogo constituyente 'paralelo'

13 oct. 2022 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, durante la mesa paralela por el diálogo constituyente, llevado a cabo en el Congreso de Santiago, se produjo un tenso momento protagonizado por el diputado (PDG) Gaspar Rivas, quien reaccionó de manera descontrolada cuando los participantes del encuentro le pidieron que se retirara.

Cabe recordar que la reunión de esta jornada contaba con la participación del Partido de la Gente, Partido Republicano, Amarillos por Chile y otras agrupaciones, dentro de ellas el Team Patriota, encabezada por el controversial "Pancho Malo", cuya vista generó discrepancias desde un comienzo.

¿Qué dijo el diputado?

Según declaraciones del parlamentario, su malestar se habría generando al percatarse que a la reunión habían asistido personas que querían mantener la actual constitución y no comenzar un nuevo proceso, y al manifestar su descontento, fue increpado por otros invitados, lo que provocó su reacción.

"Básicamente, cuatro invitados, uno tras otro, me dijeron que yo estaba equivocado y que la constitución no era el problema, y que el proceso estaba finalizado", sostuvo.

"Lo que yo había dicho era que el proceso ha finalizado, pero el debate debe continuar, porque la constitución del 80 es parte importante del problema y no podemos quedarnos como solución con la causa de dicho problema", añadió.

En ese contexto, "algunas personas empiezan a levantar la mano y a interrumpirme a viva voz. Yo exigí mi derecho a que se respetara, porque yo los escuché. Yo golpeé la mesa diciendo 'déjenme hablar'", comunicó el militante del PDG, añadiendo que "habiendo mencionado el concepto 'derecha pinochetista', un señor a mi lado golpea la mesa y me dice 'no me venga a hablar mal de mi general Pinochet'".

"Ahí me di cuenta que la mesa paralela está totalmente copada por la ultra derecha pinochetista", finalizó.

