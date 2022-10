"Me parece que la culpa lo carcomió": Habla hija de carabinero fallecido tras detención del presunto homicida

13 oct. 2022 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Noelia Retamal, la hija de 14 años del sargento de carabineros Carlos Retamal, se refirió a la muerte de su padre, quien falleció el pasado martes luego de ser agredido en San Antonio mientras fiscalizaba una carrera clandestina.

¿Qué dijo la hija del sargento Retamal?

La joven, que reside en el sur del país, viajó hasta la región Metropolitana para visitar a su padre mientras se encontraba hospitalizado y este jueves tuvo palabras para recordarlo.

"La última vez que hablamos que fue en mi cumpleaños, tuvimos una charla, hablamos sobre las cosas y siempre terminábamos hablando del mismo tema, que era que se cuidara, que tuviera precaución en las calles, en su motocicleta, que intentara evitar el peligro, aunque ese era su trabajo", indicó Noelia.

La joven también ahondó en que "no hay nada que yo pueda decir de lo que no estoy orgullosa de él. Él es un orgullo, es un ejemplo a seguir, encontraba tiempo para hacerlo todo, bombero, carabinero, un padre, una familia, cuidar de sus perros, ser un rescatista animal, de todo. Él es una persona ejemplar y una persona muy amada".

Durante la jornada del miércoles 12 de octubre, el sargento Retamal habría estado de cumpleaños y fue en ese contexto que Noelia entregó un discurso en memoria de su padre, el cual rememoró durante esta mañana en conversación con los medios de comunicación.

"Ayer fue el cumpleaños de mi papá. Él tenía una sola familia, la cual reunía a carabineros, a bomberos, amigos, vecinos y familia biológica, todos eran muy especiales para él y esto realmente nos ha hecho un daño a todos, pero hay que tener la fuerza, hay que mantener la cabeza fría y trabajar para que la justicia se haga", añadió la joven.

"Me parece que la culpa lo carcomió"

En horas de este jueves, el presunto autor del homicidio del sargento Retamal fue detenido tras acudir a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para entregar información relevante del caso.

Frente a esto, la hija de Retamal señaló: "Sé que puede pasar cualquier cosa con esta persona, puede que después aparezca la gente, que aparezcan pruebas y hoy día yo estoy tranquila, más que por la detención, estoy tranquila por mi papá".

Sobre el proceso judicial que se viene, "sé que va a ser un camino difícil, pero sé que mucha gente está pidiendo justicia por mi papá, así que yo sé que se va a hacer justicia".

En cuanto a la entrega voluntaria del presunto homicida, la joven dijo: "Me parece que la culpa lo carcomió. Era de Melipilla, seguramente toda Melipilla ha estado hablado, ha visto las noticias, ha sido acorralado por la culpa porque no solamente nos quitó un vecino, nos quitó un hijo, un hermano, un padre, un amigo, un bombero, un carabinero".

Finalmente, la joven también tuvo palabras de agradecimientos para todos quienes le han brindado su apoyo en el difícil momento que está viviendo. "Muchas gracias a todas las personas que han ayudado, que han colaborado, muchas gracias a la institución de Carabineros, que sin ellos yo no podría estar aquí y no me habría podido despedir de mi padre el día de ayer", concluyó.