Compraron ticket para rifa de Daúd Gazale, no llegaron a la meta y todavía no se les ha devuelto el dinero

12 oct. 2022 - 23:20 hrs.

¿Qué pasó?

El último boom de las redes sociales son las rifas que, a partir de 10 o 15 mil pesos, el participante puede ganar una casa o un auto de resultar ganador. Sin embargo, advierten sobre los peligros de estas prácticas, las que no estarían reguladas por la ley.

Pese a ello, ha habido casos en que los resultados han sido positivos, siendo el actor Julio Milostich quien rifó su casa y recientemente, ya tuvo su ganadora y en un par de meses más, entregaría su dinero.

Caso contrario a lo sucedido con el exjugador de Universidad Católica y Colo Colo, Daúd Gazale. El deportista rifaba su Jeep Wrangler del 2019 y al no llegar a los números requeridos, no pudo llevar a cabo la entrega del vehículo, como tampoco la devolución de los números adquiridos.

¿Cómo se lleva a cabo una rifa?

Para llevar a cabo estos sorteos, es necesario contar con la ayuda de un abogado, un notario y la asesoría con páginas webs, lo que permite promocionar la rifa de la casa, un auto, un terreno o lo que esté ofreciendo la persona.

Además, las bases legales deben estar detalladas para el comprador del número que, además, para llevar a cabo la rifa, se debe cumplir un número de compras. De lo contrario, se debe devolver el dinero.

En relación a lo anterior, la abogada Marisa Navarrete, advierte que de haber problemas y exigir la devolución, este contrato "no tiene la validez en el sentido de que no van a poder exigir absolutamente nada porque es nulo", ya que la actividad no está permitida por la ley.

"Algo no está funcionando"

Respecto a la rifa realizada por el exseleccionado nacional, Daúd Gazale, hubo compradores para ganarse el Jeep Wrangler 2019 que estaba ofreciendo a través de una página web enfocada en el concurso.

La primera meta eran 5 mil tickets vendidos, sin embargo, no se llegó a la meta. Por ello, el sorteo fue aplazado hasta el 30 de diciembre del año pasado, reduciendo la cifra a 3.700 boletos, pero tampoco se logró.

"Llegó la segunda fecha y resulta que no se alcanzó el quórum. Varios empezamos a preguntarnos por WhatsApp sobre qué pasaba ahora y Daúd nos respondía que le mandáramos el número de orden de compra y que le mandáramos un correo para la devolución", cuenta Esteban Bustos, uno de los compradores.

Pero, las semanas y meses pasaban y nada sucedía con el dinero, creciendo la desconfianza. Daúd agregó a las personas afectadas a un grupo de WhatsApp, donde les iba actualizando sobre la situación.

Al respecto, Esteban relata que Daúd "decía que es difícil la devolución porque son 900 tickets vendidos y que tenía que ubicar a cada persona. En el grupo no éramos más de 100 o 150. En ese momento, saltan las alertas y sospechas que hay algo que no está funcionando muy bien".

No tendrían validez

Para los compradores, uno de los respaldos sería que estos concursos cuentan con el sello de la notaría. No obstante, la única garantía que prestarían es la fecha, no el contenido en sí.

La abogada explica que "los notarios autorizan documentos que son privados y lo protocolizan esto. ¿Qué quiere decir? Que lo incorporan en sus registros un documento que lo único que garantiza es la fecha. El contenido los notarios no se hacen responsables".

Por ello, realiza el alcance de que los notarios, de igual forma, estarían autorizados para no aprobar estos documentos, ya que son "inadmisibles" en términos legales.

"Basado en aquello podrían ellos negarse a protocolizar o a suscribir contratos que serían evidentemente inadmisibles como serían apuestas que son ilegales", contempla Marisa Navarrete.

¿Qué dijo Gazale?

El equipo de reportajes de Meganoticias intentó contactarse con el deportista, sin embargo, este optó por no referirse al tema frente a las cámaras, aunque entregó su versión al teléfono.

Según sus declaraciones, negó que existan "malas intenciones" y confirmó que, efectivamente, el sorteo no se hizo por no llegar a los números. Conforme a ello, está haciendo las devoluciones correspondientes, pero por "dificultades y tecnológicas" no ha podido con la rapidez que quisiera.

Ante estas declaraciones, Esteban Bustos, uno de los compradores afectados, insiste en que las declaraciones de Gazale pueden resultar confusas.

"No puedo decir que hay una mala intención, pero tampoco puedo asegurar de que no la haya. Son 10 mil pesos por persona y la gente va a decir 'no me voy a preocupar por esos 10 mil pesos'. Pero, si él mismo dice que en un principio son 900 y después dice que son 1.200 tickets vendidos es una cantidad no menor que se recauda", concluye Bustos.