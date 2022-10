"Es una injusticia lo que hizo con mi hijo": Joven se encuentra en riesgo vital tras sufrir presunto ataque homofóbico

12 oct. 2022 - 21:46 hrs.

Víctor Eduardo Mejías Cáceres se encuentra en riesgo vital luego de sufrir graves lesiones en la madrugada del pasado martes 11 de octubre, en la población Los Andes de Puente Alto.

Mientras permanecen atentos a avance de su estado de salud, la familia del hombre de 36 años denuncia que se trató de un ataque homofóbico, perpetrado por un sujeto que ya había tenido problemas con Víctor.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando el hecho para establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y dar con el paradero del responsable.

¿Qué se sabe de la agresión?

La agresión tuvo lugar en una plaza ubicada en Los Loros con Las Caturras, donde cerca de las dos de la madrugada del martes, Víctor fue abordado por un sujeto que lo golpeó.

"Cuando fue agredido con un objeto contundente en su cabeza, en sus manos, en su cara, seguramente la adrenalina lo hizo correr al lugar más cercano que fue la casa de mi abuelo, pidiendo ayuda, que lo habían asaltado, que lo habían agredido, que lo habían tratado de maricón. 'Vo me conocí marición cu...' y cosas así. Llegó a la casa de mi abuelo con su cara llena de sangre", relató la hermana de la víctima, Ana Mejías.

"Mi prima, en una acción rápida, saca su auto y lo lleva al consultorio de San Gerónimo, donde le prestan los primeros auxilios", contó, agregando que en el centro asistencial su hermano sufrió una convulsión, por lo que debió ser trasladado al Hospital Sótero del Río.

"Él con su fuerza quiso pedir ayuda, quiso salvarse. En ningún momento pensó que sus heridas eran tan graves. De hecho, él quería volver a la casa. Gracias a Jehová, gracias a Dios, alcanzó a llegar a la casa", destacó.

Actualmente, Víctor se encuentra hospitalizado en riesgo vital, en coma inducido y conectado a un ventilador mecánico, con un traumatismo encéfalo craneano.

La investigación

El comandante Claudio Pavez, comisario de la 38 Comisaría de Carabineros de Puente Alto, detalló que "el día de hoy (miércoles), aproximadamente las 17:00 horas, recibimos una denuncia por parte de la hermana de una víctima de 36 años de edad, quien el día martes en horas de la madrugada habría sufrido una agresión que lamentablemente lo mantiene hospitalizado".

"Los antecedentes que ella nos proporciona darían cuenta de una posible agresión con fines homofóbicos, que habría originado un sujeto que ya está previamente identificado, por el apodo que mantiene la familia", indicó.

"Se dio a cuenta a la Fiscalía del hecho y por instrucciones fue derivado a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que va a continuar con las diligencias periciales para poder establecer la identidad del sujeto que habría ocasionado esta agresión", añadió, precisando que se están recolectando las cámaras del sector.

Habría sido atacado por el mismo sujeto días antes

Ana Mejías sostuvo que "mi hermano es homosexual, ya había sido amedrentado anteriormente por esta persona que no la tenemos totalmente identificada, pero ya sabemos más o menos quién es".

"Con este tipo tuvo antes un cruce, ni siquiera un encontrón, en el cual él lo atacó de manera homofóbica hace un par de semanas", señaló.

Respecto a esto, el comandante Pavez aclaró que "habrían antecedentes preliminares que darían cuenta de una supuesta agresión que habría sufrido la víctima por esta misma persona hace una semana atrás. Pero eso ya en detalle es materia de la investigación que va a desarrollar el Ministerio público, y específicamente la Policía de Investigaciones".

"No he dormido pensando que me van avisar que mi hijo se va"

La madre de Víctor, Yanet Cáceres manifestó: "No tengo represalias en contra de la familia de quien sea, pero sí lo quiero a él".

"¿Por qué lo hizo? Mi hijo no era malo, es un excelente hijo. Tenía sus vicios, pero jamás molestó a nadie", expresó.

En esa misma línea, recalcó: "Yo lo quiero a él, que él se entregue. Con su familia no tengo nada que ver, pero yo lo quiero a él".

"Si quería robarle, que le robará el celular, pero por qué lo golpeó. Ahora lo tiene en riesgo de vida. Él no sabe cuánto he sufrido. Son dos noches que no he dormido pensando que en la noche me pueden avisar que mi hijo se me va".

"Es una injusticia lo que hizo con mi hijo"

"Mi hijo no tenía derecho a pasar por lo que pasó. Es una injusticia lo que hizo con mi hijo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tanta rabia tenía a mi hijo o tantos celos? ¿Qué quería con él?", cuestionó Yanet.

Yanet aseveró que "lo único que quiero es pedirle que se entregue. No voy a tener compasión con él porque me está arrebatando una vida que me costó criar por 36 años... Mis hijos son mi adoración y se metió con mi hijo, conmigo se va a tener que ver".

Además, afirmó que Víctor es "un buen hijo, buen hermano, buen tío, buen sobrino, buen amigo. Nunca tuvo problemas con nadie. En sus vicios a nadie le pedía, él trabajaba para sus vicios, nunca macheteó, nunca robó. Todo lo consiguió por él, por su trabajo".

"Queremos justicia porque no se lo merecía"

La hermana del hombre agredido indicó que como familia creen que la agresión "fue más que un asalto o un robo, fue un ataque homofóbico".

"Él (Víctor) alcanzó a decir unas pocas cosas antes de caer en la situación que se encuentra ahora", sostuvo Ana.

Asimismo, expuso que Víctor "no ocultaba su homosexualidad, es solidario por donde lo mires, trabaja para sus cosas, no tiene grandes lujos, pero él trabaja, se compra sus cosas, no le pide nada a nadie. A él lo conocen mucho en la población, es muy querido por mucha gente, tanto por jóvenes de la edad de él como personas adultas".

"Queremos justicia porque él no se lo merecía. Es un cabro que no le hace mal a nadie él", destacó.

Hipótesis de robo

Por su parte, desde la PDI, el comisario Ángel Jaque, de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que "de acuerdo a las primeras indagaciones, esta agresión habría sido con el objetivo de sustraer un teléfono celular de la víctima, situación que hasta el momento se encuentra en proceso de verificación".

"En este momento nos encontramos en una etapa inicial de la investigación, entrevistando a testigos y recogiendo evidencias objeto de establecer fehacientemente las causas y las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos", agregó.