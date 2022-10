"Ella tiene muchas ganas de vivir": Habla familia de joven que necesita urgente un doble trasplante de pulmones

08 oct. 2022 - 15:00 hrs.

La tarde de este sábado, en Meganoticias Alerta, la familia de Valentina Carrasco, joven de 19 años que padece una fibrosis quística desde pequeña y que necesita un trasplante bipulmonar, habló sobre el difícil proceso que vive Valentina, sus ganas de vivir y realizaron un llamado para conseguir un donante.

"La Valentina corre peligro"

Esteban Carrasco, papá de Valentina, se refirió al estado actual en que se encuentra su hija, señalando que "la tuvieron que intubar y colgar una máquina ECMO, la cual es como un pulmón artificial que tiene ella, y en este momento ella está en su camita, esperando la donación de los pulmones para ser trasplantada".

"Nos dijeron los doctores que esta máquina (ECMO) corre un cierto riesgo, de algún virus que la pueda atacar... así que cada día la Valentina corre peligro con el hecho de estar hospitalizada y no tener su trasplante pulmonar", agregó.

"La Vale quiere respirar, la Vale quiere vivir"

Sobre lo anterior, Virginia, mamá de Valentina, detalló que "ella en estos momentos no sabe cuándo se sedó, no le dijimos, porque ella tenía mucho miedo de llegar a una intubación, entonces, como estaba con muchos dolores de cabeza, le dijimos que era por otra cosa (…) no se dio cuenta"

"Estamos mal porque ella tiene muchas ganas de vivir. Su forma, su personalidad que tiene, le gusta mucho la vida, le gusta pasarlo bien, yo siento que tiene mucha energía (...) ella camina con fé, no con oxígeno", recalcó la mamá de Valentina.

Asimismo, su hermana Jessica rememoró que "con la Vale nos llevamos por ocho años de diferencia, cuando la Vale nació yo era chica todavía, era hija única. La Vale nació y nos dio vuelta el mundo, la Vale es nuestra guagua, para nosotros es nuestra bebé y siempre ha sido así, siempre nuestra vida ha girado en torno a la Vale, porque la Vale sea lo más feliz que ella pueda".

Por último, realizado un llamado para conseguir un donante, declaró que "en estos momentos, la Vale puede seguir siendo feliz, podemos seguir en esto, y por eso quiero llamar a la gente a que se ponga una manito en el corazón, que a la Vale le pueden dar vida en estos momentos, darle vida con algo tan esencial como lo son sus pulmones. La Vale quiere respirar, la Vale quiere vivir, la Vale tiene un montón de planes todavía, tenemos muchas cosas por hacer".

El padecimiento de Valentina

A Valentina le diagnosticaron fibrosis quística -enfermedad genética y degenerativa- a los 4 años de edad, y desde entonces ha debido lidiar con ella, con ciertos periodos en hospitales en Santiago y sometiéndose a tratamientos, al mismo tiempo que intenta llevar una vida normal junto a su familia.

Sin embargo, el pasado 12 de septiembre comenzó a presentar complicaciones, por lo que fue trasladada hasta el Hospital de San Fernando y luego trasladada hasta el Instituto Nacional del Tórax.

Allí, debió ser intubada y conectada a una máquina ECMO, un equipo que permite la circulación de la sangre por un pulmón artificial y la lleva de regreso al torrente circulatorio, entregando oxigenación.

Según los médicos, Valentina se encuentra en una situación crítica, ya que necesita con urgencia un trasplante de dos pulmones, por lo que actualmente está en el número 2 de la lista de trasplante nacional.

Por esto, se ha comenzado una campaña a través de redes sociales que busca generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos.

La situación de Valentina revivió la discusión respecto al costoso tratamiento de esta enfermedad, que cuenta con cobertura en muchos países, en donde se garantiza la entrega de medicamentos de última generación, pero que en Chile debe ser costeada por sus familias.