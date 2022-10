"Si yo hablo, usted se calla": Diputado Mulet vivió tenso momento con magistrado durante formalización

06 oct. 2022 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, protagonizó un tenso momento con un magistrado, durante su formalización por los delitos de cohecho y sobornos.

La mañana de esta jornada, el Juzgado de Garantía de Copiapó despachó una orden de detención contra el parlamentario por no asistir a la audiencia, aunque minutos después ésta fue revertida luego que el legislador sí se presentara vía zoom.

Cabe destacar que a Mulet se le acusa de haber influido para que la Municipalidad de Tierra Amarilla desistiera de ir a un juicio ambiental, favoreciendo a la minera Candelaria.

"Si yo hablo, usted se calla"

Una vez que apareció en la audiencia por zoom, Mulet tuvo un cruce con el magistrado, luego que el diputado comenzara a hablar y no respondiera a los requerimientos del juez.

En primer lugar, se le pidió que dijera su domicilio, no obstante el parlamentario indicó: "He decidido presentarme como cualquier chileno, no obstante estar en completo desacuerdo de ella".

En ese momento, el magistrado le precisó que "la alegación debe realizarla el abogado, salvo que usted pida la autorización para representarse a sí mismo. Ese es el orden de la audiencia. Indique su domicilio".

No obstante, Mulet no respondió a la solicitud del magistrado y, a cambio, pidió permiso para intervenir "dos o tres minutos, ya que me siento absolutamente vulnerado".

"Señor imputado, tiene que indicar su domicilio", le insistió el juez, a lo que el diputado le contestó: "Bueno, si usted no está de acuerdo, señor magistrado, me someto como cualquier chileno a esta situación".

Finalmente, el juez le manifestó: "Eso es lo que le estoy pidiendo hace rato, imputado. Indique su domicilio y en lo sucesivo solamente responda lo que se le pregunta. No interrumpa; si yo hablo, usted se calla. Solamente hable cuando yo lo indique. Indique ahora su domicilio".

"Soy inocente"

Horas después, Jaime Mulet a través de un comunicado, se refirió a los hechos ocurridos en la jornada.

"Un juez pretendió decretar una orden de detención en mi contra, por mí no comparecencia ante el tribunal (...). Yo no había comparecido, porque el propio Ministerio Público había solicitado mi desafuero, pero, no sé con qué intención, pidieron y decretaron esta orden y preferí presentarme directamente a la audiencia y ser formalizado", explicó el parlamentario.

Luego, agregó que "la actitud abusiva que han tenido los fiscales de Atacama con mi persona, que he denunciado formalmente ante nuevo Fiscal Nacional, evidencian además de vulnerar el principio de objetividad, faltas de carácter administrativo y eventualmente de carácter legal en el uso de las atribuciones que tienen los fiscales".

"Soy total y absolutamente inocente de los hechos que se investigan por más de seis años, hay evidencia en el expediente que nunca recibí ningún dinero", aseguró.

"Confío plenamente en los tribunales en la Corte de Apelaciones, en la Corte Suprema, en el Poder Judicial de mi país, pero de la misma manera debo decir que no puedo confiar en el acción de fiscales como los que me han tocado en la región de Atacama", añadió.

"Seguiré hasta el final todas las consecuencias de este hecho. Si lo hacen así conmigo que tengo cómo defenderme, me imagino cómo lo harán con el resto de los atacameño y atacameña", finalizó.

