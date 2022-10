Gobierno anuncia querella por ataque a militares durante incidentes en el INBA: "Lo que ocurrió es inaceptable"

04 oct. 2022 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Defensa, Maya Fernandez, condenó los ataques que sufrieron cuatro militares en medio de los incidentes registrados en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA), ubicado en la comuna de Quinta Normal.

Además, la secretaria de Estado anunció que el Ministerio del Interior se querellará contra quienes resulten responsables.

¿Qué dijo?

"Claramente lo que ocurrió es inaceptable. En nuestra democracia no pueden ocurrir estos hechos. Cuando tenemos diferencias, siempre es el diálogo, pero no la violencia", comenzó señalando Fernández.

La autoridad aseguró que "son muchos los ataques durante el año" y que "se han tomado medidas" al respecto.

Por lo mismo, afirmó que el Gobierno se querellará contra quienes resulten responsables: "No es el ministerio de Defensa el que se querella, sino que es el ministerio del Interior. Me he puesto en contacto con la ministra del Interior, donde va a haber una querella por lo ocurrido".

Fernández añadió que el recinto a donde pertenecen las víctimas se trata de "una división, más que un regimiento. Casi el 50% son civiles, no militares. Es una convivencia. Jamás deberían ocurrir estos hechos".

Asimismo, expresó que con la ministra Carolina Tohá han conversado sobre las "medidas que se pueden tomar con Carabineros".

Finalmente, declaró que se reunió con el personal herido: "Algunos tienen puntos, tienen contusiones, y eso es lamentable y no puede volver a ocurrir".