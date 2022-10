Licencias médicas rechazadas: ¿Por qué no son aceptadas y cuánto pueden demorar los pagos?

03 oct. 2022 - 06:29 hrs.

¿Qué pasó?

Personas con distintas patologías afirman que sus licencias han sido rechazadas por la Compin, pese a que cuentan con los certificados médicos que acreditan sus condiciones. Sus médicos continúan alargando el reposo y con ello, los meses sin pagos.

Los afectados por este hecho afirman que sus licencias "me las están rechazando", mientras que otros protestan que "es nuestra plata, no es plata de ellos".

Según cifras entregadas por la Superintendencia de Seguridad Social, hasta agosto de este año se han emitido 7.372.698 licencias médicas tanto de Isapre como de Fonasa, lo que se traduce en un aumento del 20% en comparación al mismo mes del años 2021.

Reposo injustificado

Los documentos de los pacientes enfermos han sido rebotados por diversos motivos, aunque hay uno que se repite en más de alguna ocasión: reposo injustificado.

Así fue el caso de Raúl Arias, conductor de buses del Transantiago. A principios de 2022 le hallaron una fístula rectal, lo que le impidió seguir trabajando.

Por ello, debió operarse de urgencia y tomar licencia para su reposo. Hasta la actualidad, le han rechazado 7 licencias.

"Me presenté con fecha el 25 de julio y me dijeron venga en 30 a 40 días más. Vengo y me dicen que Compin no ha revisado los papeles, ni siquiera los han revisado", afirma el hombre indignado.

No es el único caso. María Alarcón sufre de problemas físicos y psiquiátricos, los que derivaron en una fuerte depresión. Le dieron licencia y le han rechazado dos hasta ahora.

¿Cuánto demoran los pagos?

Si a la persona le rechazan los pagos por licencias médicas, sea de parte de Fonasa o Isapre, existe una instancia de apelación en la institución.

Pero, si las licencias continúan sin pagarse, puede recurrir a otro proceso que depende de la Superintendencia de Seguridad Social, los que deberán verificar la documentación.

El director del departamento Compin, Javier Errázuriz, explica que puede haber dos tiempos de pagos para las licencias.

"El plazo para resolver es de 30 días hábiles y puede ser extendido hasta seis meses por causas de fuerza mayor como lo es la alerta sanitaria vigente", señala la autoridad.

Respecto a las licencias más rechazadas, están son de diagnóstico psiquiátrico, es decir, salud mental y enfermedades del sistema nervioso.

