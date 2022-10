"No me lo merecería": Coté López aclara que no le perdonaría una infidelidad a Luis Jiménez

02 oct. 2022 - 17:30 hrs.

Durante la tarde del sábado, la modelo Coté López, decidió dejar a disposición de sus 2.1 millones de seguidores en Instagram, una caja de preguntas para que su público pudiera hacerle cualquier consulta que tuviera.

Mientras interactuaba con sus seguidores, alguien le consultó: "¿Perdonarías una infidelidad?", a lo que ella no tardó en dar cuatro razones por las que no se lo perdonaría a su marido, el futbolista, Luis Jiménez.

Recordemos que María José se encuentra casada con el "Mago" desde el año 2006 y, además, durante su largo romance, han traído a la vida a cuatro hijos.

"Ya estamos maduros"

De acuerdo a los puntos por los que no podría perdonarle una infidelidad a su esposo, la principal razón estaría en mantener sólida la familia que han creado. "Chuta no, antes de los niños lo habría hecho pero ahora no. 1: porque él tiene que saber que afectaría a mis hijos", partió diciendo.

Siguiendo con la numeración de razones por las que dejaría a su marido, escribió: "2: porque le daría ese ejemplo a mis hijas de que me pueden pasar a llevar. 3: Porque ya estamos maduros, uno sabe lo que hace. 4: porque no me lo merecería".

Sin embargo, tras compartir esta historia, alguien le consultó por qué no lo haría si a ella la habían perdonado justamente eso. "Respondo esta porque se repite: Las circunstancias son diferentes como dije en la respuesta anterior, 'antes de los niños también lo habría hecho'".

Para dar un poco de contexto, Coté explicó: "Yo conocía a Luis hace 3 meses, con 17 años y el perdón fue de ambos lados, no solo de él hacia mi. Hoy somos un matrimonio maduro, consolidado y con hijos. Una familia", escribió.

Para finalizar con la respuesta, López dijo: "Yo no lo perdonaría y estoy segura de que él tampoco. Pero sinceramente no lo veo algo posible, lo amo extremadamente demasiado y también siento que él me ama así. ¿Para qué arruinar todo?".

@cotelopezm

@cotelopezm

