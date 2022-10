"Has salido todo el día": Hija de Pamela Díaz le niega permiso para "carretear" con sus amigas

02 oct. 2022 - 16:14 hrs.

Un cómico video compartió la noche de este sábado Pamela Díaz en su cuenta de Instagram, mientras se dirigía a su casa tras pasar todo el día con su hija menor, la pequeña Pascuala.

De acuerdo con lo mostrado por la misma Pamela a sus 2,6 millones de seguidores, había dedicado parte de su día a disfrutarlo junto a Pascuala, primero haciendo deporte jugando padel, para finalizar el día en el supermercado.

"Has salido todo el día"

Lo más divertido del video de madre e hija, fue cuando "La Fiera" le preguntó a la menor qué era lo que quería hacer a continuación. "Quiero comerme un helado, bañarme y dormir", respondió Pascuala a la cámara.

Sorprendida por su respuesta, Pamela le consultó si ahora ella podía salir, sin embargo, la respuesta que obtuvo le sacó unas risas. "No", respondió su hija, pero sin rendirse Díaz le volvió a consultar: "¿No puedo salir a carretear con mis amigas?", pero otra vez recibió una negativa.

Después de este divertido momento, Pamela compartió otro video, pero en esta ocasión partió comentando que mientras subían las cosas a su auto, le comentó a Pascuala que ella también necesitaba salir con sus amigas, así como hacía la pequeña.

No obstante, la menor le respondió esta vez: "¿Decidiste tener una hija? Entonces para qué, si no la quieres cuidar". Esto generó risas en la madre, quién le dijo que sí la quería cuidar, pero a veces también tenía que hacer sus cosas.

"No y punto, has salido todo el día", exclamó Pascuala, para finalmente su madre decir que eso no era cierto y que habían estado juntas durante todo el día.

