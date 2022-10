Ministra Carolina Tohá tras viaje a La Araucanía: "Se requiere una solución de Estado"

02 oct. 2022 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este domingo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó sus impresiones luego de su viaje a la región de La Araucanía, donde se reunió con las principales autoridades para abordar la crisis de seguridad.

¿Qué dijo la ministra Tohá?

En conversación con Canal 13, la titular de la cartera calificó la visita de "muy productiva", pero igualmente "preocupante", y aseveró que "es positivo, especialmente en un punto, creo que ha ido pasando en el tiempo que mientras en el país La Araucanía es objeto de gran disputa, cuando uno habla con los actores con las autoridades democráticas, ve que hay mucha más convergencia, está menos polarizado".

En línea con lo anterior, aseguró que para avanzar en la crisis de seguridad "se requiere una solución de Estado, que no tenga énfasis en el anuncio, sino que hacer un compromiso en mediano plazo y que pase de Gobierno en Gobierno".

La ministra diagnosticó tres principales materias a trabajar: avanzar en los ámbitos social y económico considerado las tasas de pobreza en la región de La Araucanía, concretar "las demandas legítimas" respecto a la reconstitución de tierras, y finalmente "llegar a un acuerdo a mediano plazo sobre lo que se va a discutir en el proceso constitucional, cómo va a ser la forma del Estado que reconoce a los pueblos indígenas", acotó.

Visita del Presidente Boric a La Araucanía

Respecto a las presiones de la oposición para que el Mandatario visite la zona, Tohá enfatizó en que "el Presidente (Gabriel Boric) quiere ir a La Araucanía no a hacer check, sino que llevar una agenda contundente".

En ese contexto, afirmó que la política del Plan Buen Vivir "busca mostrar el compromiso del Gobierno con los pueblos indígenas, reconociendo, además, la deuda centenaria entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche", y agregó que "nuestro objetivo es transformarlo en algo más que un plan de Gobierno, en un programa que tenga base legal y eso significaría trascender del Gobierno... estamos hablando de que vamos a tener noticias contundentes antes de final de año".

En ese sentido, aclaró que la crisis de seguridad es transversal en el país. "El crimen organizado es un tema fundamental, no solo en La Araucanía... la necesidad de una política nacional contra el crimen organizado es evidente, pero en La Araucanía no es el único problema, las razones de fondo escapan lo meramente criminal".

Anuncio de aumento del Presupuesto 2023

Asimismo, valoró el anuncio del Presidente Boric respecto a aumentar el gasto fiscal en seguridad pública, en el marco del Presupuesto 2023.

"Hay un énfasis en la seguridad en todo sentido, porque está este énfasis en la seguridad económica, que es producto del momento que vivimos... está este énfasis en la seguridad social, que es el corazón del programa del Presidente y este énfasis en la seguridad pública que es una respuesta a la crisis de inseguridad que estamos viviendo, pero también es la comprensión de que cuando hay inseguridad en el ámbito de la seguridad pública, ninguna de las otras dos seguridades es viable, ni la económica ni la social", apuntó.

"El reajuste de 2023 va a ser equivalente a todo lo que se ha reajustado el presupuesto público desde 2017 a la fecha. O sea, realmente llevábamos muchos años en que no se ha hecho un esfuerzo en términos de recursos significativos en materia de seguridad", añadió.

Y agregó que "estamos en una crisis sin duda alguna, estamos en una crisis en la que el Estado ha reaccionado lentamente porque ha habido una evolución del tipo de criminalidad que tenemos en Chile en los últimos años que ha sido exponencial, que ha significado que, lo que antes eran delincuentes ahora son bandas organizadas... que están dispuestos a un nivel de crueldad que no conocíamos".

"Creo que eso es lo que hay que hacer ahora. Tomar este tema y ponerlo en el centro, cuando uno ve al Presidente hablando en cadena nacional el otro día, uno ve alguien que tiene claro que, sin esto, todas las demás aspiraciones y reformas que queremos hacer para los chilenos y chilenas no son viables", dijo.

Sobre las críticas respecto a que el Ejecutivo no ha tomado medidas sobre la delincuencia, ratificó que "yo en lo más mínimo diría que el Gobierno del Presidente Boric no ha tenido prioridad para esto, tiene una manera de abordarlo que busca ir en la profundidad de los problemas, que busca ser efectivo y no deslumbrar... Son cosas en las cuales las fórmulas de los gobiernos progresistas y de los gobiernos de derecha han sido insuficientes, entonces hay que hacer un aprendizaje, trabajar en serio, no hay que hacer un campeonato de titulares".

