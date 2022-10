"Siento que la tienen retenida": Preocupación por misteriosa desaparición de joven influencer antofagastina

01 oct. 2022 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Hace ya más de un mes que se extienden diversas búsquedas para dar con el paradero de la desaparecida influencer Javiera Jiménez. La joven antofagastina fue vista por última vez por su pololo el pasado 26 de agosto, perdiéndole el rastro luego de que tuvieran una discusión.

La desaparición de Javiera

Javiera Jimenez Galleguillos salió de su casa el 26 de agosto y nadie nunca más supo de ella. La joven influencer, que acumula más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, es protagonista de una enigmática desaparición que tiene en completa incertidumbre desde hace más de un mes a su familia y amigos en Antofagasta.

Previo a su desaparición, Javiera se comunicó por mensaje contando a sus cercanos que realizaría un supuesto viaje a Calama junto a su pareja, con quien llevaba seis meses de relación.

En esta línea, la versión de su pareja es que la desaparición de Javiera se habría gatillado luego de que en el trayecto a Calama se cayera una maleta del vehículo en el que viajaban, lo que provocó una discusión entre ambos, tras lo cual él la dejó sola y fue a buscar el objeto, sin embargo, cuando volvió la joven ya no estaba.

Al respecto, una amiga de Javiera que prefirió mantener su identidad en incógnito, reveló que el día de su desaparición: "Estaba conmigo, se fue a las 02:30 de la mañana de mi casa, me mandó unos mensajes al WhatsApp y de ahí no tengo más señal de ella. Me llamó a las 07:53 y a las 07:54 yo le devolví el llamado y el teléfono estaba apagado, ya no le llegaban mensajes".

"Siento que la tienen retenida"

Tras más de un mes de su desaparición, la madre de Javiera desconfía de la versión entregada por su pareja, asegurando que "no hay rastro de la Javiera, nadie la ha visto, nadie ha encontrado la maleta que él dice que se cayó, la cual era una maleta grande... Él en todo momento me hizo entender que la Javiera estaba haciendo una niñería, que ella iba a prender su teléfono y que en cualquier momento iba a aparecer".

"Yo pienso que mi hija si está viva, lo pienso como mamá, siento que la tienen retenida (...) Siento que la Javiera, no sé, la tienen escondida, le hicieron algo, porque ella nunca se ha desaparecido tantos días sin sus redes sociales, sin saber de nosotros", agregó.

Con el paso de las semanas, la investigación es poco fructífera pese a que equipos policiales multidisciplinarios la buscan desde hace días por Antofagasta y Calama, sobre lo cual el prefecto inspector Hernán Solis, jefe regional de la PDI Antofagasta, manifestó que "el tiempo juega en contra y la verdad es que el desarrollo de las investigaciones van a durar lo que tengan que durar".