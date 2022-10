"Eso va a suceder muy próximamente": Ministra Tohá asegura que el Presidente Boric viajará a La Araucanía

01 oct. 2022 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un punto de prensa realizado la tarde de este sábado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el Presidente de la República, Gabriel Boric, planea realizar un viaje a La Araucanía "próximamente".

¿Qué dijo la ministra Tohá?

Al ser consultada sobre la posibilidad de que el Mandatario realice un viaje hasta la región de La Araucanía, la ministra del Interior aseguró que "lo que está buscando el Presidente Boric, y lo que va a definir la fecha de su visita, que está prevista para ser próximamente, es que su venida aquí no sea solamente un recorrido".

En la misma línea, subrayó la importancia de "que él (Presidente Boric) venga con una agenda contundente, que muestre los pasos que estamos dando y lo que vamos a dar".

"Eso va a suceder muy próximamente", insistió la ministra respecto a la visita del Jefe de Estado.

Reunión con víctimas de la zona

Tras ser consultada por su reunión con víctimas de la zona, la ministra Tohá señaló que "muchas de las víctimas con las que estuvimos representan un tipo de problemática que va mucho más allá de su caso puntual, representan la insuficiencia de ciertas respuestas que hemos creado como Estado".

"Hay muchas personas en esta región, que históricamente han vivido en predios que hoy están disputados, que no pueden ser comprados por la CONADI por esa razón, que no pueden vivir ahí porque no están tranquilos, no los pueden vender en el mercado porque nadie quiere comprar un predio que tiene esas condiciones, y tenemos que mejorar la respuesta del Estado para esas situaciones", agregó Tohá.

