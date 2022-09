Contraloría: Corporación de Lo Barnechea contrató por $55 millones a empresa de una de sus directoras

26 sept. 2022 - 21:55 hrs.

Año a año, la Municipalidad de Lo Barnechea transfiere fondos a corporaciones privadas que cumplen funciones públicas para el municipio. La Contraloría General de la República (CGR) revisó las transferencias que el municipio hizo a sus corporaciones entre 2019 y 2021, encontrando irregularidades en las contrataciones y los pagos de algunos servicios.

Sus conclusiones son reveladoras y fueron enviadas al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que inicien las acciones que estimen pertinentes, ya que las irregularidades detectadas pueden constituir delito.

Un contrato de casi $55 millones

Al verificar las transferencias hechas por la Municipalidad de Lo Barnechea a su Corporación Cultural, Contraloría identificó que con esos fondos públicos se contrató a “Comercial Raíces de Nuestra Tierra Limitada”. El monto del contrato fue de $54.999.999 para producir en abril de 2019 el evento “Pura Cerámica” en el Centro Cultural El Tranque. La dueña de la empresa es María Carolina Weinstein, una de los siete directores de dicha corporación que entonces presidía el exalcalde Felipe Guevara (RN).

En una nota de El Mercurio de abril de 2019, se menciona a Carolina Weinstein como organizadora y curadora del evento. El informe de la CGR destaca su doble rol, asegurando que “la indicada directora aparece representando los intereses de la corporación, y por otra, contratando a la empresa de la cual ella es dueña, según aparece del contrato de prestación de servicios de fecha 24 de enero de 2019”. Weinstein era una persona conocida: es directora de la entidad desde marzo de 2017 y ya había sido contratada para el evento “Pura Joya” en 2015 y para una edición de “Pura Cerámica” en 2017.

Consultada por Mega Investiga, la Corporación asegura que sus actividades anuales quedan establecidas en septiembre del año anterior y que son aprobadas por el Directorio. “Se indica con total certeza que la Señora Weinstein no participó nunca en la decisión de la contratación de esta empresa desde su calidad de Directora de la Corporación, siendo proveedora de esta línea de eventos previa a su designación, en consideración de la idoneidad entonces para la producción de este tipo de encuentros", aclara.

Sin embargo, Contraloría desestimó los argumentos presentados por la Corporación en este mismo sentido y mantuvo la observación, indicando que aquello no es impedimento “para haber omitido realizar un proceso transparente y objetivo que impidiera, en definitiva, que un miembro del directorio de la corporación contratara los servicios de su propia empresa, sin que existan antecedentes de que, a lo menos, haya comunicado a su superior jerárquico o a sus pares, la doble calidad en la que obraba”, como dueña de la empresa y miembro del directorio.

Mega Investiga contactó a la Municipalidad de Lo Barnechea para este reportaje, pero el municipio explicó que estaba representado en las respuestas de la Corporación.

La cláusula de los $10 millones

En su informe final, Contraloría también constató que la corporación le rindió $55 millones a la Municipalidad por concepto de este contrato. Sin embargo, había una cláusula que abre dudas sobre estas rendiciones. En el documento que firmó la empresa con la corporación, se establece que el monto que se le pagaría sería de $55 millones, pero que una vez que terminase el evento y sus servicios, ésta debería depositar $10 millones en la cuenta de la corporación.

Es decir, la corporación le habría pagado $55 millones con dineros municipales a la empresa propiedad de su directora, y luego la empresa habría devuelto $10 millones para la corporación, según descubrió Contraloría en su fiscalización.

Finalmente, el informe establece que el municipio “deberá implementar medidas de control para que, en lo sucesivo y en el caso de las corporaciones municipales, estas se abstengan de contratar servicios de empresas de propiedad de miembros de su directorio”.

Cajas negras que administran dineros públicos

La Fundación América Transparente ha investigado las transferencias de dinero a estas entidades y ha intentado conseguir información sobre cómo ejecutan el gasto estas organizaciones, pero la Municipalidad de Lo Barnechea siempre ha denegado el acceso a los datos, argumentando que sus corporaciones están fuera de la Ley de Transparencia. “Son miles de millones de pesos que salen de la municipalidad y no sabemos en los bolsillos de quién termina, porque van a corporaciones que no son transparentes”, explica Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente.

En septiembre de este año, la fundación presentó un recurso de amparo de acceso a información pública ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) que, en caso de resultar favorable, obligará a las organizaciones comunitarias funcionales a transparentar de qué formas se usan los dineros emanados desde el municipio. “Esperamos que sea favorable y siente un precedente", añade Lyon.

Y es que ese ha sido el criterio que ha tenido el CPLT estableciendo que toda entidad que cumpla una función pública y que perciba financiamiento de origen fiscal, debe ser sujeta a la Ley de Transparencia. El objetivo es que los fondos públicos no entren a especies de cajas negras cuando son transferidos a las corporaciones, ya que pese a ser entidades privadas están administrando recursos de todas las personas.

“Un verdadero queso suizo”

El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, dice que “los municipios nos van a seguir dando este tipo de sorpresas, porque durante muchísimo tiempo han tenido muy poco control, y porque además hay alcaldes que han utilizado figuras como las corporaciones municipales o las asociaciones de municipios para manejar las platas desde fuera. Y eso es un verdadero queso suizo”. Las organizaciones funcionales han estado cuestionadas desde que estalló el caso de Vitacura y sus organizaciones Vitadeporte, Vitaemprende y Vitasalud, luego de que una funcionaria declarara que entregaba dinero en sobres al ex alcalde Raúl Torrealba proveniente de las subvenciones a estas entidades.

Ante las consultas de Mega Investiga, la Corporación indicó que “implementó un sitio web, incorporando un banner de transparencia activa”. Sin embargo, los pocos documentos disponibles que están transparentados se limitan a los contratos de espacios publicitarios, las memorias y balances. El sitio no cumple con el estándar mínimo de la Ley de Transparencia: no posee información sobre el gasto en personal, ni el gasto en compras, ni los contratos de dichas compras. Tampoco hay una sección de las actas de la corporación. Más aún, tampoco hay un link para solicitar información pública. Solo hay un formulario de contacto, pero este no funciona.

Los pasos que vienen

Contraloría envió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Además del caso de la empresa de Weinstein, estos incluyen irregularidades en asesorías, pagos duplicados, gastos rendidos por servicios ajenos a los considerados por la subvención municipal y falta de transparencia en los procesos de contrataciones.

Estos organismos tendrán que revisar los documentos y definir si hay actos contrarios a la ley que necesiten ser investigados penalmente.

