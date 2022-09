"No podemos dar por sentada la democracia": Presidente Gabriel Boric en entrevista con Christiane Amanpour

26 sept. 2022 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una entrevista al Presidente de la República, Gabriel Boric, en el programa "Amanpour" de la periodista de CNN internacional, Christiane Amanpour, fue publicada durante la tarde de este lunes 26 de septiembre.

En detalle, el mandatario se refirió a temas como el resultado del Plebiscito de Salida, las amenazas a la democracia, las relaciones con Estados Unidos y salud mental.

Nueva constitución

Ante la consulta de la periodista sobre los motivos detrás del triunfo del Rechazo al proyecto de Nueva Constitución, Gabriel Boric dijo que esto demostró que "una de las primeras lecciones que tuvimos es que no puedes ir más rápido que tu gente. He dicho esto antes en otras entrevistas, pero pretender estar adelantado a tu tiempo es una forma elegante de estar equivocado".

"Creo que el veredicto de los chilenos fue: 'queremos cambios profundos, pero queremos mantener lo que hemos ganado en estas últimas décadas, y sabemos que los cambios que no han sido cumplidos del día a la noche', así que tenemos que ir un poco más lento, y eso está bien", añadió.

A lo anterior, explicó que el proceso para un nuevo acuerdo para la Constitución "va a ser un poco más largo de lo que queríamos, pero eso es la democracia".

"Una de las cosas de las que estoy orgulloso es que en los periodos más complejos que Chile ha experimentado en las últimas dos décadas, decidimos resolver nuestras diferencias con más democracia, no con menos. Y respetamos eso".

Chileans decisively rejected a proposed constitution supported by President @gabrielboric. He tells me it showed “you cannot go faster than your people… we have to go a little bit slower.” He adds it shows we need “to resolve our differences with more democracy, not with less.” pic.twitter.com/N8Eo7N4zla — Christiane Amanpour (@amanpour) September 26, 2022

Amenazas a la democracia

El Presidente añadió que, en la situación internacional actual, "no podemos dar por sentada la democracia. Hay ocasiones en que los países democráticos creemos que hay cosas que van a durar para siempre, pero no vemos como las cosas se erosionan por debajo".

"Hay ciertos liderazgos que parecen dejar atrás la democracia, como Jair Bolsonaro o Nicaragua, así que pienso que los países que compartimos valores deberíamos asociarnos más. Ha pasado harto tiempo desde que ha existido una relación profunda más allá de la relación comercial, deberíamos mejorar en eso", comentó.

"Además. debemos enseñar por qué la democracia es tan importante, por qué hoy pensamos que debemos resolver nuestros problemas de manera colectiva, que es mucho mejor que hacerlo autoritariamente. No es obvio para mucha gente, y si somos líderes debemos tener esa convicción", aseveró.

“We cannot take democracy for granted,” says Chile’s President @gabrielboric. “Many times, the countries that are democratic, we get used to them and you think they're going last forever but we don't see how they are eroding underneath,” he adds, pointing to Brazil and Nicaragua. pic.twitter.com/eaO1nfGdX9 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 26, 2022

Relaciones con Estados Unidos

Ante la aseveración de la periodista de que, por años, Estados Unidos saboteó la democracia en Chile, y la consulta de si él como Presidente esperaba una disculpa de este país, Boric dijo que "esto es algo que no podemos olvidar, pero sí somos capaces de dar vuelta la página y entender que hoy estamos en una situación muy distinta".

"Yo creo que la conducta de Estado Unidos no ha ayudado a la democracia en el mundo, pero eso no significa que vamos a terminar nuestras relaciones con este país", añadió.

"Creo que las relaciones con el presidente Biden están muy bien y ayer tuve una muy buena conversación con el expresidente Obama, así que creo que cosas muy positivas pueden surgir de la relación entre Estados Unidos y Chile".

For years, the US sabotaged Chilean democracy. President @gabrielboric says we’re “capable of turning a new page,” but adds: “I think it would be very good that the US should reflect in terms of its conduct… Has it contributed to improving democracy? I don’t think so.” pic.twitter.com/Tp5Hk1WQQn — Christiane Amanpour (@amanpour) September 26, 2022

Salud mental

Finalmente, ante la consulta sobre porqué decidió hablar de su Transtorno Obsesivo Compulsivo (TOC), el respondio que cómo cree le ha afectado, Gabriel Boric dijo que "cuando tienes una herida, un hueso roto, se nota, sangra y lo puedes ver y tienes que hacer un tratamiento para sanarlo. Pero cuando tienes una afectación mental, muchas veces lo escondes, y hay mucha discrimnación en cómo eres tratado".

"Mira como la gente dice 'no seas loco', 'no seas bipolar', como un insulto, y esas son enfermedades. Por eso creo que la primera barrera que tenemos que superar para enfrentar los problemas de salud mental es separarlos y que dejen de ser un estigma".

"Yo tengo un TOC que está absolutamente controlado, pude tratarlo y no me inhabilita para cumplir mi responsabilidad como Presidente de la República. Creo que esto será muy difícil para muchos, pero debemos ser capaces de hablar de salud mental (...) es algo que guardamos muy adentro, y creo que en la medida en que personas que tenemos opinión pública podamos hablarlo, ayudaremos muchas personas que lo tengan y al acceso a tratamiento", cerró.