Chile Vamos descarta que exista acuerdo sobre nuevo proceso constituyente: "Amenaza las confianzas"

12 sept. 2022 - 18:57 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, se desarrolló una reunión en el ex Congreso Nacional con los jefes de bancada de los partidos y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, para dialogar los posibles alcances de un nuevo proceso constitucional.

Tras la instancia, comenzó a trascender que ya existía un acuerdo que incluía la conformación de un órgano para redactar una Nueva Constitución que sea paritario, 100% electo y con apoyo de expertos. Sin embargo, desde Chile Vamos descartaron que exista tal acuerdo y aseguraron que recién se está comenzando el diálogo.

¿Qué dijo Chile Vamos?

A través de un comunicado, RN, Evópoli y la UDI, señalaron: "Tenemos la convicción de que superada y ampliamente rechazada la pésima propuesta emanada desde la Convención Constitucional y promovida por el Gobierno –quien resultase derrotado el 04 de septiembre–, lo que corresponde ahora es recoger el ímpetu de cambio constitucional y promover desde una mirada responsable y moderada un nuevo marco constitucional para las futuras generaciones".

"Como Chile Vamos hemos advertido en nuestros procesos de escucha distintos anhelos ciudadanos que es preciso considerar. Primero, un anhelo por mayor experiencia y conocimiento técnico-político, de manera que el texto que resulte no tenga los errores y excesos de la propuesta rechazada, sino más bien se abra a consolidar lo avanzado y a mejorar aquellos asuntos sociales e institucionales que es preciso revisar", sostuvo.

"Segundo, un anhelo por mayor participación de la sociedad civil, lo cual debe expresarse genuinamente

durante el proceso. Y tercero, legitimidad democrática, de manera que la propuesta que resulte tenga validez

y reconocimiento transversal", agregó.

Mecanismo mixto

Chile Vamos aseguró que en vista de los elementos antes mencionados se encuentran "trabajando y dialogando con distintas fuerzas políticas y sociales para proponer un mecanismo que asegure una amplia aprobación en un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio".

"Así, intuimos que hay que avanzar a un mecanismo mixto, que conjugue estos elementos y asegure el apoyo necesario para ser realmente una casa para todos", añadió.

"Ponen en riesgo las conversaciones y acuerdos en marcha"

En ese sentido, la coalición sentenció: "consideramos lamentables las declaraciones de ministros del Gobierno y personeros del oficialismo que buscan precipitar resultados, poniendo en riesgo las conversaciones y acuerdos en marcha".

"No aceptamos que pretendan imponer un curso de acción y mucho menos torcer mezquinamente las conversaciones en marcha. Hemos concurrido de buena fe a todas las instancias que nos han convocado, pero vemos con preocupación de que de vuelta no estaríamos recibiendo similares intenciones", aseveró.

"Amenaza las confianzas"

Chile Vamos aclaró que "seguiremos trabajando con decisión, cautela y responsabilidad, sin calma, pero sin prisa, para alcanzar los acuerdos que se necesitan, los cuales todavía no se han concretado".

"Anunciar acuerdos que todavía no están suscritos amenaza las confianzas y el espíritu colaborativo, al punto de evaluar la pertinencia de los caminos ofrecidos. Buscar objetivos de corto plazo no se condice con el ánimo que prima en los partidos de Chile Vamos. Hacemos un llamado a la reflexión, para que este proceso sea transparente y responsable, de manera de estar a la altura de la tarea que nos encomiendan los chilenos", concluyó.

"Sólo es un diálogo"

Por su parte, el senador Iván Maureira (UDI) reaccionó a una publicación de la vocera Camila Vallejo, donde manifestó: "La suma de voluntades de los distintos partidos ha logrado encauzar democráticamente este nuevo proceso constituyente que tendrá un órgano electo, con independientes, pueblos originarios, paritario y con apoyo de expertas y expertos".

Ante esto, el legislador expresó: "El Gobierno aprovechándose. Camila Vallejo no siga mintiendo... No existe ese acuerdo en esos términos. Sólo es un diálogo y no hay negociación alguna. Esas conversaciones recién comienzan, son ideas que se han planteado".

El gobierno aprovechándose @camila_vallejo No siga mintiendo,miente miente que algo queda,así es el PC. No existe ese Acuerdo en esos términos. Sólo es un diálogo y no hay negociación alguna. Esas conversaciones recién comienzan son ideas que se han planteado.FALSO NO HAY ACUERDO pic.twitter.com/TPwXAdD0Av — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) September 12, 2022

"Lo descarto tajantemente"

Por su parte, el diputado Diego Schalper recalcó que "el espacio del Congreso es un espacio de conversación, del cual participamos convencidamente. Ahí se han expuesto ideas hoy en la mañana, entre las cuales RN ha dicho que vemos necesario lograr un equilibrio entre experiencia, democracia y participación".

"De ahí a saltar que acordamos el apoyo a una 'convención' al modo de la fracasada experiencia recién rechazada, no es efectivo y lo descartó tajantemente", agregó.

Equilibrio entre experiencia, democracia y participación. De ahí a saltar que acordamos el apoyo a una “convención” al modo de la fracasada experiencia recién rechazada, no es efectivo y lo descartó tajantemente. Vemos con preocupación como se sacan conclusiones apresuradas — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) September 12, 2022

"Lo discutido en RN se acerca más a lo que ha dicho el Presidente Lagos: un proceso de trabajo político-técnico que decante en borrador con puntos de encuentro", sostuvo.

En ese sentido, manifestó que "vemos con preocupación cómo la ansiedad y la premura del Gobierno y de diputados del Frente Amplio lejos de facilitar, enredan las cosas".

(3) Vemos con preocupación como la ansiedad y la premura del Gobierno y de diputados del Frente Amplio lejos de facilitar, enredan las cosas. Entendemos que quieran aminorar la enorme derrota que sufrieron, pero no nos prestaremos para improvisaciones. — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) September 12, 2022

(5) No aceptaremos un nuevo paréntesis institucional del Gobierno amparado en la discusión constitucional. Así, exigiremos urgencia máxima en pensiones, delincuencia y costo de la vida, como temas claves para habilitar socialmente el debate institucional. — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) September 12, 2022

