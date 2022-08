"Probablemente no habría votado por nosotros": Johannes Kaiser y las "actitudes" de la mayoría de diputados

31 ag. 2022 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del altercado protagonizado por el diputado Gonzalo de la Carrera en el hemiciclo de la Cámara Baja, su par Johannes Kaiser tuvo unas polémicas declaraciones durante la mañana de este miércoles, al señalar que si la ciudadanía conociera la "actitud" de la mayoría de los legisladores "probablemente no habría votado por nosotros".

Condena a la violencia

Respecto al incidente de la tarde del martes en el Congreso, el diputado independiente indicó que el Partido Republicano, bancada de la que forma parte, "siempre ha condenado la ejecución de la violencia. A diferencia de otros partidos en este Congreso, nosotros siempre hemos sido 100% consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos".

Además, indicó que no le pediría la renuncia a De la Carrera, ya que este fue elegido democráticamente. "No lo haría con cuantos otros, y no en razón de lo que han hecho o no han hecho, sino porque ellos fueron elegidos por votación popular", indicó al ejemplificar con el caso del exconvencional Rodrigo Rojas Vade.

"Probablemente no habría votado por nosotros"

Finalmente, Kaiser fue consultado si es que los votantes habrían elegido a De la Carrera si es que hubieran conocido las "actitudes" del parlamentario de manera previa.

"Si el electorado supiese de las actitudes de la mayoría de nosotros en ciertas circunstancias, probablemente no habría votado por nosotros", fue su repuesta.

Tras esta declaración, el exconvencional del PC, Hugo Gutiérrez, indicó en su cuenta de Twitter que se trataba de una "Confesión grave, pero honesta".

"Es cierto, si el electorado supiese lo que son realmente los UDI, RN, Republicanos, EVOPOLI y Rechazos en general, no votaría por ellos!", agregó.

"Don Hugo. Usted y su sector están incluidos en el "nosotros". O tiene Usted una vida personal tan impoluta, que superaría cualquier escrutinio? Quién esté libre de pecado...", le replicó Kaiser.