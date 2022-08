Gonzalo de la Carrera se defiende tras golpear a diputado Sepúlveda: "Fue un tongo... me enviaron un matón"

El diputado Gonzalo de la Carrera, en la mañana de este miércoles manifestó a través de su cuenta de Twitter que la situación vivida el martes en la Cámara Baja, donde golpeó al vicepresidente de la instancia, Alexis Sepúlveda, se debió a “un tongo”.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario afirmó “la gente se dio cuenta que fue un tongo. Me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba”.

Muchas gracias por el apoyo🤗. Anoche no dormí . He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chilevamos, Longton, Macaya, Marcela Cubillos, etc y la gente se dio cuenta que fue un tongo . Me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba.