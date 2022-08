Presidente Boric destaca en portada de revista Time: "Es un nuevo tipo de líder de izquierda"

El Presidente Gabriel Boric apareció en la portada de la prestigiosa revista Time, la que le dedicó un extenso artículo titulado "El presidente millennial de Chile es un nuevo tipo de líder de izquierda".

En la portada, que cuenta con un amplio retrato del Mandatario, se señala que se trata del "Presidente más joven de la historia de Chile" y que "está conduciendo a su país a través de un momento histórico de cambio", haciendo referencia al Plebiscito de salida de este 4 de septiembre.

La revista hace un recorrido a la trayectoria de Boric, haciendo paso a sus orígenes en la región de Magallanes, su liderazgo en las movilizaciones estudiantiles, su pasó en la universidad, su llegada al Congreso y finalmente su elección como el Presidente de la República más joven de Chile, asumiendo con 36 años de edad.

En el artículo se destaca la personalidad del Mandatario, asegurando que es cercano y recalcando que vive cerca del Palacio de La Moneda.

"Cuando se les pide que describan a su nuevo Presidente, muchos chilenos que hablan con Time usan la palabra cercano porque el estilo político de Boric es menos formal que el de la mayoría", señala.

"Boric también vive físicamente más cerca de los chilenos comunes. El país no tiene una residencia presidencial oficial, y los líderes anteriores, en su mayoría elegidos entre los 60 y los 70 años, han favorecido los barrios elegantes. Después de su elección, Boric y su pareja Irina Karamanos, una activista feminista de 32 años con la que comenzó a salir en 2019, se mudaron a una casa modesta en Yungay, un barrio céntrico", agrega.

