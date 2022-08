"Valoramos el fallo": Ministra Antonia Orellana se refiere al veredicto del juicio contra Martín Pradenas

26 ag. 2022 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, habló sobre el veredicto de Martín Pradenas, donde fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco a una pena de 20 años de cárcel por dos delitos de violación y cinco de abuso sexual entre 2010 y 2019.

¿Qué dijo la ministra?

La ministra Orellana partió diciendo que "como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género valoramos el fallo en contra de Martín Pradenas por los delitos cometidos".

"Sabemos y hemos escuchado el dolor de la madre de Antonia, Marcela Parra, y entendemos su frustración porque la condena que pedía fiscalía era de 41 años. Estos 20 años corresponden a la pena por el delito más alto y lo que se pedía era la sumatoria de todos los delitos", agregó.

La autoridad afirmó que "creemos que el gran valor de esta sentencia tiene que ver con que los jueces, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, consideran la necesidad de juzgar con perspectiva de género, lo que significa no desequilibrar la balanza hacia el acusado, sino precisamente sacar los sesgos ante quienes denuncian violencia".

Convenio Belém Do Pará

La ministra agregó que "queremos destacar la importancia de que mantengamos actualizada nuestra legislacion de acuerdo al convenio Belém Do Pará. El defensor de Martín Pradenas al iniciar el juicio dijo que quería que no se le aplicara la convención (...) lamentablemente para él y para Pradenas eso no es posible porque Chile ha firmado esa convención y nosotras como ministerio estamos en el camino de actualizar nuestra normativa".

Esto último tendría el objetivo, según la ministra, de que "nunca más las víctimas, como ocurrió con Antonia, vayan a sentir que van a tener que dar cuenta de toda su vida y probar si son buena o mala víctima".

"En las indicaciones hemos comprometido que se va a prohibir indagar en la conducta sexual previa de quien denuncie una violación", cerró.

Todo sobre Martín Pradenas