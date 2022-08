"Esto no es justicia": Familia de Antonia Barra muestra su descontento por veredicto de Martín Pradenas

26 ag. 2022 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que se diera a conocer este viernes 26 de agosto la sentencia a Martín Pradenas de 20 años de presidio por dos delitos de violación y cinco de abuso sexual entre 2010 y 2019, familiares de Antonia Barra manifestaron su descontento por el veredicto.

AHORA: TOP de Temuco condena a 20 años de presidio efectivo a Martín Pradenas Dürr, como autor de los delitos reiterados de violación y abuso sexual. pic.twitter.com/KO2Qwg0u7r — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 26, 2022

¿Qué dijo la madre de Antonia?

La madre de Antonia Barra, Marcela Parra, dijo "no es justo ¿cuál de todas las víctimas quedó sin justicia? Se pidieron 41 años y le dan la mitad".

"O sea que tú puedes violar, puedes abusar, puedes matar a alguien y es un dos por uno", afirmó.

"Esto no es justicia. Mi hija ya no está, las otras víctimas tienen un daño psicológico para el resto de sus vidas y él va a estar ahí en la cárcel solo por veinte años, menos los dos que estuvo, 18 años. No es justo para una madre que perdió su hija", cerró.

"Va salir a hacer lo mismo"

Raquel Veloso, abuela de Antonia, dijo que "también lo considero injusto. Como dice mi hija, mi nieta ya no está, y él va a cumplir medianamente lo que tiene que hacer, y va a salir a hacer lo mismo. No se va a mejorar nunca".

Por último, la hermana de Antonia, Carla Barra, dijo que "no estamos de acuerdo en nada. Como dice mi mamá, una víctima quedó sin justicia (...) se nombró delito por delito y que en total sumen 20 años, más de una víctima quedó sin justicia aquí".

