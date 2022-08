Vallejo por llamada a Héctor Llaitul: Las acciones de la exministra Vega "no fueron instruidas ni informadas"

26 ag. 2022 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la renuncia de Jeanette Vega al ministerio de Desarrollo Social, tras conocerse la llamada entre una asesora de esta última y el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

¿Qué dijo?

Al respecto, Vallejo señaló que “las gestiones para intentar establecer un vínculo con Héctor Llaitul no fueron instruidas ni avisadas o informadas por parte de la ministra de Desarrollo Social y por lo mismo, la ministra Vega asumió su responsabilidad política en el caso y presentó su renuncia la cual fue debidamente aceptada".

"Más allá de, principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intento de gestión, de conversación, se den sin instrucción y sin ser tampoco avisadas a quienes corresponda", agregó.

Por otro lado, indicó que "al ser consultada (Vega) por este intento de gestión es que no prosperó, en primer lugar, y en segundo lugar, que lo hizo por un principio de buena fe, tratando de generar un vínculo de diálogo, pero evidentemente no corresponde si es que no es instruido ni informado debidamente. El Gobierno no se puede enterar por otros conductos de este tipo de intentos de gestión”.

Al ser consultada sobre si hubo otros intentos de llamado a Llaitul por parte de otros ministros, Vallejo sostuvo que "nosotros no lo hemos instruido, porque como ha dicho nuestro Presidente, vamos a dialogar con quienes estén disponibles para alcanzar el camino de la paz y no con quienes insistan en el camino de la violencia y comisión de delitos para alcanzar sus objetivos".

"No hay nadie que pueda señalar que ha tratado de hacer gestiones adicionales al respecto porque ha sido la orientación del Presidente de la República y del comité político", comentó.

Respecto a si se trata de una maniobra política de cara al plebiscito, indicó que "intervenir o tratar de intervenir con maniobras políticas evidentemente que no le hace bien a nuestra democracia y por eso siempre el llamado amplio a todos los sectores políticos es a no intentar sacar réditos políticos de esta situación".

"Lamentamos que este tipo de información sea filtrado por la prensa porque interviene en el debido procedimiento judicial y eso está en la ley y hay una normativa al respecto, de por qué no se puede filtrar este tipo de información a través de los medios de comunicación y en ese sentido, siempre nuestro gobierno estudia a cargo de los equipos jurídicos del ministerio del Interior, acciones al respecto y evalúa posibles acciones", sostuvo respecto a la filtración de la conversación.

