"Me dijo que ningún doctor la había atendido": viudo denuncia presunta negligencia de hospital tras muerte de su esposa

15 jun. 2022 - 11:30 hrs.

Una presunta negligencia médica está demandando un hombre contra el Hospital San Camilo, ubicado en la comuna de San Felipe, en la Región de Valparaíso. Su esposa falleció en el recinto médico tras ingresar con síntomas de un infarto, situación que supuestamente no fue controlada por los equipos de salud.

Los hechos ocurrieron en el pasado mes de febrero, pero fue recién que Juan Carlos Zúñiga pudo establecer su demanda civil contra el hospital por la muerte de su mujer, identificada como Lorena Barraza.

¿Cómo fueron los hechos?

Todo se remonta al 8 de febrero de 2022, cuando el matrimonio se encontraba en su casa junto a su hijo. Repentinamente, Lorena comenzó con malestares: le faltaba el aire, le dolía el pecho y varias partes de su cuerpo.

Por lo mismo, el hijo llamó a una ambulancia y les explicó a los paramédicos las dolencias que aquejaban a su madre. Fue así como la mujer ingresó a Urgencias del San Camilo, en donde presentó vómitos y una intensificación de los dolores.

Juan Carlos cuenta en el diario El Trabajo que cuando él llegó al recinto hospitalario, Lorena estaba en un box sola, sin atención médica. Tras autorizarle que podía pasar a verla, la situación empeoró.

"Al momento de verme, mi esposa me pide auxilio, que por favor llamara a alguien, que no puede respirar, que le duele mucho el pecho, el cuello y la espalda. Desde el mismo box llamé por ayuda y no recibí respuesta alguna", acusa el demandante.

"Me dijo que ningún doctor la había atendido"

Siguiendo con su relato, Juan Carlos asegura que su esposa "no estaba siendo monitoreada, nadie la vigilaba, estaba sola. Ella me dijo que ningún doctor la había atendido, así que me dirigí al mesón para pedir por favor que la vieran".

"De muy mala gana, y poniendo cara de desagrado, se acercan a Lorena y me pidieron que saliera. Respondí que no me movería hasta que alguien la atendiera, ya que claramente no estaba bien y la tenían sola, pidiendo ayuda y nadie la atendía", declara al diario local.

Según su versión de los hechos, los guardias de seguridad los llevaron hasta la sala de espera. Ahí, una enfermera le informó que a Lorena "le hicieron un electro, que salió bien y que estaba saturando correctamente. Estaban a la espera de un doctor para que le dieran indicaciones y darle el alta".

Lo cierto es que la situación de la paciente siguió empeorando con el pasar de las horas.

El fallecimiento de Lorena

Frente a la insistencia de Juan Carlos por saber información del estado de salud de su mujer, le comunicaron que Lorena ya no estaba en Urgencias, sino en el Salón Covid.

Al llegar al sector, el viudo contó que "mi madre entró a la sala y la vio recostada en un box con una paramédico que le estaba inyectando diazepam. Preguntó qué le pasaba, porque estaba inconsciente y en una situación extraña. Le respondieron que le inyectaron un calmante, porque estaba gritando mucho".

Justo en ese momento, el monitor que mide las pulsaciones cardiacas se alteró, pues la paciente estaba experimentando un paro: "La trasladaron a la sala de reanimación, esperamos con la mayor angustia que alguna vez sentimos", comenta el marido afectado.

Sin poder ingresar para ver a su mujer, Juan Carlos no pudo darle el último adiós: "Me seguían inhumanamente impidiendo el acceso (...) a las 23:30 horas, el doctor Pineda nos dijo que Lorena había fallecido, que después de 30 minutos de reanimación no lograron sacarla del paro".

"Eso no nos cuadraba, ya que mi esposa entró en paro al momento de la aplicación del diazepam, a las 22:35 horas como constató mi madre de forma presencial", concluyó el esposo.

¿Qué respondió el hospital demandado?

De acuerdo a lo consignado por El Trabajo, desde el hospital comunicaron que "el tema ya fue abordado en su momento y la institución ha entregado todos los antecedentes para poder dar tranquilidad a la familia de que cuenta con toda la información disponible sobre el caso".