Colegio de Profesores por posibilidad de implementar clases online tras vacaciones: "Se deberá analizar en su momento"

14 jun. 2022 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Mega Plus, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, conversó sobre la medida del Gobierno de adelantar las vacaciones de invierno, ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y niñas, y considerando el escenario de la pandemia de coronavirus.

En la misma línea, el dirigente manifestó que al volver de las vacaciones "se deberá analizar" retomar las clases de manera online.

¿Qué dijo Díaz?

Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar clases remotas una vez finalizadas las vacaciones, respondió: "Ese es un tema que se deberá analizar en su momento. Nosotros creemos que aquí hay una medida que tomó el Ministerio, que es la flexibilización de la jornada escolar completa, y nos parece que esa fue una muy buena medida".

"Nosotros somos partidarios más bien en avanzar esa medida... Pero también nos preocupa, y nos parece fundamental, que el Ministerio y el Estado de Chile se haga cargo de situaciones que hoy día están ocurriendo, porque no es posible que haya establecimientos educacionales donde los niños, las niñas y los docentes, están a temperaturas bajo cero", sentenció.

En ese sentido, expresó: "Creo que si no se asume de verdad el tema de la infraestructura de los colegios en Chile, cualquier medida no va a ser significativa, no va a resolver el problema y al poco tiempo vamos a tener nuevamente a miles de estudiantes infectados".

Podrían pedir trabajos a los estudiantes en vacaciones

Sobre el adelanto de las vacaciones, Díaz afirmó que "es un tema que nosotros hemos venido planteando desde ya hace bastante tiempo al Gobierno, al Ministerio de Educación. Particularmente, porque conocemos la realidad y sabemos muy bien la situación que se está viviendo desde ya hace unas semanas en muchos establecimientos educacionales del país. Estamos hablando de una propuesta concreta a una situación real".

"Nos parece que si bien aquí hay un aumento de una semana en las vacaciones, eso no significa que no tengamos necesariamente que enviar trabajos a nuestros estudiantes, que les permita en estas tres semanas no perder lo ganado en este tiempo", precisó.

"Es importante tener presente que esto se toma como una medida de salud pública, sanitaria, y, por tanto, tampoco el tema es que veamos en el día de mañana a que se exponga a estudiantes a viajes. No van a estar en la escuela visitando malls o lugares donde pueden tener una posibilidad cierta de contagio", advirtió.

Piden otras medidas

Díaz indicó que "esperamos que esta sea una medida frente a muchas otras que esperamos que lleguen, para enfrentar la difícil situación se está viviendo en muchos lugares del país, en los establecimientos educacionales".

Al respecto, detalló que se deben solucionar los problemas en infraestructura de los establecimientos educacionales, y que para eso se podrían aprovechar "estas semanas en que no habrá estudiantes en las escuelas ni personal". Asimismo, recalcó su preocupación por la calefacción en las salas de clases.

Además, señaló que hay que tomar medidas respecto al "hacinamiento que se observa en muchos lugares, donde los estudiantes están 40 o 45 en un salón de clases muy pequeño, es un tema que nos lleva a la preocupación y a plantear si es necesario o no la implementación de aforos".