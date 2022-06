Rodrigo Sepúlveda por asesinato de carabinero en Pedro Aguirre Cerda: "Basta ya de violencia en nuestro país"

11 jun. 2022 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió a la muerte por impacto balístico de un carabinero la noche de ayer viernes en Pedro Aguirre Cerda, en medio de un procedimiento policial.

¿Qué dijo?

El periodista comenzó calificando este sábado como "un día gris" y "duro", tras la noticia del asesinato del efectivo policial.

"¿Saben qué me está pasando? Acá en Chile muere un civil y como que la vida continúa; muere un niño y la vida tiene que continuar; muere un comunero en el sur y todo prosigue; muere un civil en el sur y da lo mismo; muere un camionero y seguimos", manifestó Sepúlveda.

"Todos los días en nuestro país está falleciendo alguien por distintos motivos y esto continúa y aparecen declaraciones fuertes, que 'nunca más', que 'vamos a investigar', etc., y sigue muriendo y muriendo gente en nuestro país", añadió.

Al respecto, el comunicador expuso que "esto debe tener un límite y parar. Esto es '¡Basta ya!' Y si no lo quieren entender, bueno, mano dura, porque no podemos todos los días estar perdiendo gente en nuestro país. No podemos seguir así. Que a alguien se le antoja, saca una bala y le pega en la cabeza a un carabinero y muere... no podemos seguir aceptándolo".

"Basta de los roles"

Además, Sepúlveda enfatizó en que no son relevantes los roles ni los cargos que ejerzan las personas que fallecen: "Él es un ser humano, es una persona, un padre que deja dos hijas. No le pongan roles. Cuando murió la periodista... es una mujer, es una ser humana. Basta de los roles, acá somos seres humanos. Acá el valor de la vida como que da lo mismo, como que muere uno y seguimos. Y eso no puede ser. Comprendamos que hoy estamos perdiendo vidas".

"Yo tengo mucha pena hoy día, más allá de la alegría que transmitimos en Instagram por la buena onda que tenemos en el equipo... Es para subirnos el ánimo, porque si uno empieza a aterrizar y a vivir lo que estamos sufriendo cada día, es durísimo nuestro presente como país", expresó el periodista.

Finalmente, reiteró que "lo único que les digo es que basta ya de violencia en nuestro país. No podemos seguir perdiendo gente, seres humanos".