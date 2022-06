¿Cómo se financiarán las reformas que anunció el presidente Boric en la Cuenta Pública 2022?

03 jun. 2022 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la Cuenta Pública 2022, la primera para el Presidente Gabriel Boric, se anunció una extensa lista de reformas en materia de salud, educación, construcción de vivienda y más. Desde el Gobierno señalaron que esto se financiaría, en parte, a través de la reforma tributaria y cobro de impuestos.

Reforma tributaria

Sobre la primera opción, el Mandatario explicó que "esta reforma tributaria buscará generar mayores recursos para compromisos con el país así como estructurar un sistema tributario más justo y transparente. El país no puede esperar y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias".

Parte de las reformas se financiarán a través de la reforma tributaria, la que cubrirá al menos la mitad del gasto de las arcas fiscales, de acuerdo a lo informado por el Gobierno.

"Las medidas que hizo referencia el presidente no todas involucran costo fiscal. La reforma tributaria va a financiar más o menos la mitad de las necesidades de recursos de la implementación del programa de gobierno durante los próximos cuatro años", señaló Mario Marcel, ministro de Hacienda.

Por lo tanto, este proyecto tendría cuatro ejes centrales: reducir las exenciones tributarias, implementar una política antievasión, compensación al Estado por la explotación minera y los impuesto a las personas y a la riqueza.

Impuestos a los más ricos

Sin embargo, este último no estuvo exento de polémica: "Si queremos igualar la cancha, mejorar pensiones, educación, salud, debemos cobrar los impuestos justos y ojalá paguen de acuerdo a sus ingresos".

Por otra parte, una de las consultadas señaló que, de hacerlo así, el panorama se ve difícil, ya que los "más ricos" están dejando de invertir en el país, por lo que "hay que buscar otra forma para lograr más dinero". Desde el ministerio de Hacienda anunciaron también que habrán modificaciones, tales como para los patrimonios sobre los 5 millones de dólares.

Fomentar el crecimiento económico

Con esta reforma, se espera que la recaudación pueda aumentar de un 4 a un 5% el PIB (Producto Interno Bruto). Expertos señalan que esto también se lograría al fomentar el crecimiento económico.

"Esa recaudación no tan solo se logra aumentando los impuestos, sino también fomentando el crecimiento económico. Si las empresas no producen, no generan utilidades y no van a pagar impuestos", aseveró el abogado Claudio Bustos.

Desde el Gobierno, el objetivo es elevar hasta un 30% la inversión, a comparación del 2021. En tanto, se espera que la propuesta de la reforma tributaria sea presentada a fines de junio.

