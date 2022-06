Un contador, una excarabinera y un civil: Los involucrados en "Pacogate" que fueron clave en el fraude de Carabineros

02 jun. 2022 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Fueron más de 28 mil millones de pesos los defraudados por Carabineros, en el denominado caso "Pacogate". Actualmente, se está desarrollando el juicio contra los involucrados y el fiscal de la casa no descarta que la alta suma de dinero pueda seguir aumentando conforme avance la investigación.

Lo que comenzó con la investigación de una persona, acabó con 126 y 96 de ellos ya fueron condenados, mientras que 31 siguen en juicio oral. Jactándose de que no existía un control externo, llegaron a crear al menos 12 formas de sustraer dineros de la institución.

Si bien hubo cientos de involucrados en este bullado caso, fueron involucrados denominados parte de la "cúpula", los que fueron clave en gestar el "Pacogate".

Civil blanqueaba los fondos

El fraude más grande en la historia de Chile tuvo un protagonista, del cual no se ha hablado mucho. Su nombre es Mario Figueroa y poseía un negocio de ventas de artículos de oficina, lugar que utiliza para el blanqueo de fondos de Carabineros.

Este hombre no tenía propiedades, tarjetas de créditos, deudas, nada, lo que lo hacía el "palo blanco" perfecto para la institución. Consultado por el equipo de reportajes de Meganoticias, declinó dar una entrevista, pero aseguró "saber todo" lo que sucedió dentro.

Por Figueroa pasaban abultados cheques, que, a cambio de una comisión, eran de vueltos al alto mando de Carabineros. Actualmente, está a la espera del resultado del juicio luego de haber permanecido en prisión preventiva.

"Nivel de corrupción absoluto"

El fiscal a cargo del caso, Eugenio Campos, tuvo una última entrevista por el Pacogate con Meganoticias: "Este es un nivel de corrupción absoluto que no habíamos tenido antes, impensado. 28.398 millones de pesos que, en su momento, me costaba pronunciar y que ahora, ya, con los años, me sé de memoria".

Para él, con todo el dinero que defraudaron, se pudo haber financiado ayudas del Gobierno, tales como el IFE o construcción recintos asistenciales.

"Con esa cifra se hubieran financiado cuatro mil aspirantes a oficiales de Carabineros o cuántos miles de IFE. Como le señalamos al tribunal, un par de hospitales como el de Carahue se pueden haber construido. Es esa la magnitud de esta causa", señala.

Depósitos en cuentas fantasmas

Uno de los mecanismos que tenían en la institución era que una excarabinera prestaba su cuenta personal para que le depositaran dinero y así ella lo repartía entre los involucrados. La ex teniente coronel Aida Marisio, fue condenada a 3 años de presidio por malversación de caudales públicos. Sergio Collao fue condenado por el mismo delito.

Su rol en el robo, el cual se extendió por más de diez años, es explicado por el fiscal: "Una cuenta que nosotros denominamos 'fantasma', que fue creada con el objeto defraudar fondos públicos por más de 1100 millones de pesos".

En tanto, esta "no tenía ningún registro más que los de la propia asociación. Era una cuenta que era de Carabineros, pero ni ellos sabían que existía. La Contraloría General de la República tampoco sabía. Los únicos que tenían conocimiento de aquella eran los de la asociación ilícita, y que, después que se gastaron todos los fondos, la cerraron".

Esto fue alertado por el banco, ya que detectaron movimientos irregulares. Ante ello, Carabineros respondió que estaba todo en orden y que se estaban "devolviendo fondos pagados en exceso". Sin embargo, aquello destaparía un fraude que impactaría a un país entero.

"El mago de la Intendencia"

Otro de los involucrados era Eduardo Pardo, contador auditor y que dentro de la institución era conocido como el "Mago de la Intendencia". Él fue el responsable de defraudar al Estado y sin que se levantaran sospechas, considerado como "la cúpula" dentro del robo.

"Adulteraron también, informáticamente, el listado de la planilla, la sábana de todas las remuneraciones de los funcionarios a lo largo del país. Incluso agregaban nombres de personas civiles que no tenían ningún vínculo con la institución para recibir sueldos como si fueran carabineros y esos civiles entregaban los dineros a la asociación ilícita para su distribución", detalla Eugenio Campos.

No es posible recuperar el dinero

Los 28 mil millones de pesos ya se podrían dar por perdidos. Daniel Martorell, abogado consejo de defensa del Estado, asegura que "no es viable" recuperar ese dinero, ya que "nunca detrás de los grandes fraudes es viable. La experiencia internacional dice que el dinero deben llegar al 25-30% de los montos defraudados, no es más que eso".

Y pese a que se han incautado 115 muebles y miles de millones de pesos, aún existen aristas en la investigación. Incluso, no se descarta que la cifra pueda seguir aumentando.

Nueva arista a investigar

Otra de las aristas que se ha estado investigando desde hace un tiempo, es el del Fondo de Ahorro Habitacional de Carabineros, donde los números no cuadran de acuerdo a una auditoría interna.

El fiscal indica que "esta es una arista que llevamos investigando hace un par de años, una arista más bien de la dirección de bienestar de Carabineros, en la cual estamos con informes pendientes, trabajando mancomunadamente con la Contraloría General de la República viendo algunas observaciones".

Son cerca de 150 mil millones de pesos, acumulados con el aporte del 4% del sueldo mensual de funcionarios, donde se sospecha que también hubo malversación de fondos. Sin embargo, todo sigue el curso de la investigación.

Hasta el momento, sigue siendo un juicio sin fecha de término y que definirá el destino de los implicados en el más grande fraude institucional en la historia de Chile.