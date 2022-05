Experto explica alcances del proyecto 'Chao Dicom': "Está establecido en general para cualquier registro de deuda"

30 may. 2022 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes el abogado Benjamín Jordán, de expertosendeuda.cl, ahondó en los alcances del proyecto denominado 'Chao Dicom', que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022.

¿Qué dijo?

El experto explicó en Meganoticias Conecta que "a pesar de que a este proyecto coloquialmente se le dice ‘Chao Dicom’, la verdad es que no se limita solo a ese informe comercial".

En ese sentido, aclaró que "está establecido para todos los informes en relación a las deudas que están informadas en la ley de protección de vida privada y datos personales, es decir, aplicaría al Dicom, pero también al boletín comercial de la Cámara de Comercio, al informe de la Comisión para el Mercado Financiero y en general para cualquier registro de deuda".

¿A quién beneficiaría?

Jordan indicó que el proyecto beneficiaría a “cualquier persona que tenga deudas informadas cuyo monto total sea inferior a $2,5 millones y acá hay que hacer un reparo porque efectivamente $2,5 millones como monto total es bajo, convengamos que según el último informe de deuda morosa de los chilenos, el promedio de deuda morosa es de $1,9 mensual".

"Hay que entender que el promedio hace un punto entre quienes tienen deudas sobre $6 millones y los que tienen deudas de menos de $300 mil, pero independiente, es una forma de mostrar que el monto total de la deuda tendría que ser más o menos equivalente a lo que hoy es el monto mensual de la deuda promedio, entonces pareciera ser que el monto quedó chico", manifestó.

Por otro lado, sostuvo que el proyecto “si bien tiene fecha caducidad no lo señala claramente, pero en los fundamentos de la norma señala que tiene que ver con la pandemia, entonces evidentemente tendría que tener ese criterio de cuánto tiempo puede durar esa información y como solamente es por deudas anteriores al 30 de abril, después se va a informar estas deudas y es difícil discriminar hasta qué punto se está informando el total sin ver las deudas anteriores al 30 de abril, por algo muy concreto, porque todas estas deudas tienen cláusulas de aceleración, una vez que uno no paga una cuota se hace exigible el total de la deuda de manera que lo lógico es que informen el total de la deuda si es que efectivamente uno no ha pagado una cuota".

"Esto no es un perdonazo, no es que se termine o elimine la deuda, es solamente que no se informe las deudas de menos de $2,5 millones", comentó el abogado, quien además expuso que la ley establece que "si se ocupa información privada, las multas van a ser de 1.000 a 2.500 UTM".

Votación general este martes

Cabe señalar, que el proyecto continúa su discusión este martes 31 de mayo en la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que además se votará en general.

En dicha jornada se recibirá la opinión de la especialista en Protección de Datos Personales y Nuevas Tecnologías, abogada, Romina Garrido; el Presidente de Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, Eduardo Del Solar; el Presidente de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios, Conupia, Roberto Rojas; a la Presidenta de la Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Región de Valparaíso, Unapyme, Gianina Figueroa, y al Presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Créditos y Ahorros, Coopera, Rodrigo Silva.

Además, se acordó recibir indicaciones al proyecto hasta el lunes 6 de junio a las 18:00 horas.