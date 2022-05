Abogado de familia de Fernanda Maciel por preparación de juicio oral contra imputado: "Tiene rasgos sicópatas"

23 may. 2022 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes comienza la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Felipe Rojas, único imputado por el crimen de Fernanda Maciel, y para quien el Ministerio Público y la familia solicitan la pena de presidio perpetuo calificado.

"Tenemos a un autor confeso"

Pedro Díaz, abogado de la familia, en una conversación con el matinal Mucho Gusto, entregó algunos antecedentes del caso.

Al respecto, el profesional señaló que "ya tenemos a un autor confeso, este sujeto ya ha confesado".

En cuanto a la pena, sostuvo que "nosotros esperamos que sea (presidio) perpetuo calificado, porque hay delitos suficientes para que sea de esa forma".

Además, indicó que "no puedo explicar la teoría nuestra porque es distinta a la de la Fiscalía y que se va a enunciar en las audiencias pertinentes, pero lo mínimo a lo que este sujeto debe ser condenado es a (presidio) perpetuo calificado, es decir, 40 años de cárcel y que no pueda salir más".

"Tiene rasgos sicópatas"

Sobre el imputado, detalló que "se trata de una persona que tiene rasgos sicópatas y que perfectamente este hecho le podría haber ocurrido a muchas mujeres con las cuales él se relacionó".

"Tres o cuatro días antes haber cometido este delito con Fernanda, confiesa el 20 de diciembre que conoce a una niña por Tinder y que ingresó a la bodega. Esa mujer corrió peligro con ese sujeto ahí, entonces no podemos permitir que siga fuera, sino privado de libertad", añadió.

"Espero que no salga nunca más de la cárcel"

Paola Correa, madre de Fernanda, comentó respecto al resultado del juicio que “yo espero que no salga nunca más de la cárcel, él no tenía derecho a hacerle lo que le hizo a mi hija, Fernanda era su amiga y estaba embarazada”.

"Yo lo único que espero es que se haga justicia por mi hija y que este hombre no salga nunca más de la cárcel, yo ahí recién voy a decir que la justicia existe, mientras eso no suceda no puedo decirlo”, expuso.

Fiscalía pide presidio perpetuo calificado

La Fiscalía Centro Norte solicitó la pena de presidio perpetuo calificado para Felipe Rojas, único imputado por el crimen de Fernanda Maciel, "como autor de los delitos consumados de violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto simple"

El documento, señala además que se solicitan "las penas accesorias generales previstas en el artículo 27 y siguientes del Código Penal, al pago de las costas, según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal, y al comiso de los instrumentos y efectos del delito".

El caso

La joven de 21 años desapareció el 10 de febrero de 2018 cuando tenía siete meses de embarazo y su cuerpo fue hallado en junio de 2019 enterrado en una bodega cerca de su casa en Conchalí.

En esa bodega trabajaba Rojas, quien también era amigo y vecino de Fernanda y hasta ahora el único imputado por el crimen.

Varias hipótesis sobre su paradero se barajaron durante la investigación, siendo uno de los mayores sospechosos su amigo Felipe Rojas, con quien iba a juntarse Fernanda esa tarde, aunque él en su momento negó que el encuentro hubiese ocurrido.

Cabe señalar que Rojas fue formalizado el 27 de junio de 2019 por los delitos de homicidio calificado, aborto e inhumación ilegal de la joven y desde esa fecha se mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

