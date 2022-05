"Él cambió el destino y tiene que pagar": Mamá de Fernanda Maciel reclama justicia previo a preparación de juicio oral

20 may. 2022 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

A días del inicio de la audiencia de preparación de juicio oral contra Felipe Rojas, por la muerte de Fernanda Maciel, su madre, Paola Correa, pide justicia para su hija, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una bodega en Conchalí.

¿Qué dijo?

Paola señaló en Mucho Gusto que “me cuesta mucho hablar, porque es volver a vivir todo y es una mentira que uno aprende a vivir con el dolor, porque yo no he aprendido”.

Además, contó que “yo le hice dos promesas a mi hija, que la iba a encontrar y que iba a hacer justicia por ella y aquí estoy”.

En cuanto al resultado del juicio en contra del único imputado, manifestó que “yo espero que no salga nunca más de la cárcel, él no tenía derecho a hacerle lo que le hizo a mi hija, Fernanda era su amiga y estaba embarazada”.

Sobre cómo han sido estos años tras el crimen, Paola sostuvo que “yo en mi vida tengo a alguien muy especial, que es mi hija chiquitita, yo creo que ella es la que me tiene de pie y la Fernanda, hacer justicia por ella porque no se merecía esto, pero creo que si estoy de pie es porque tengo que conseguir y lo voy a conseguir, que este tipo pague lo que hizo y no salga nunca más a la calle. Eso es lo que me tiene con esta fuerza para seguir luchando”.

“Yo lo único que espero es que se haga justicia por mi hija y que este hombre no salga nunca más de la cárcel, yo ahí recién voy a decir que la justicia existe, mientras eso no suceda no puedo decirlo”, expuso.

"La Fernanda no está y ella no tiene por qué no estar, ella debería estar contesta criando a su bebé y nosotros disfrutando de ellas dos, pero él cambió el destino y tiene que pagar por lo que hizo", concluyó.

Audiencia de preparación de juicio oral

Para el próximo lunes 23 de mayo quedó fijada la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Felipe Rojas, el único imputado por el crimen de la joven de 21 años.

A Rojas se le imputan los delitos de homicidio, violación, aborto, inhumación ilegal y hurto simple, por lo cual la familia de Fernanda y el Ministerio Público solicitan la pena de presidio perpetuo calificado.

