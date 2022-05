"Ustedes me empujaron": Carabineros libera video de incidente con ciclista en las cercanías del río Mapocho

21 may. 2022 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, Carabineros liberó el video en que se aprecia el incidente ocurrido entre sus funcionarios y un ciclista en las cercanías del río Mapocho.

El registro fue captado por la cámara del uniformado, en un hecho que ha sido ampliamente viralizado en redes sociales.

¿Qué se aprecia en el video?

Los hechos ocurrieron en el marco de las manifestaciones que se desarrollan habitualmente los días viernes en los sectores aledaños a la Plaza Baquedano.

En el registro captado por un uniformado, se logra ver que mientras un grupo de policías de Fuerzas Especiales se encuentran realizando labores en el sector, el carabinero involucrado en el hecho le señala al ciclista que no puede seguir transitando en dirección al Parque Forestal y, que en su lugar, se dirija hacia el Puente Pío Nono, mientras añade: "Siga para allá, siga por el frente".

Luego de esto, se aprecia cómo el ciclista cae al suelo, pasando por encima de la barandilla que separa la calle del río. Tras ponerse de pie y un intercambio de palabras, se oye al carabinero decirle "oiga amigo, siga por el frente".

Posteriormente, el ciclista salta la barandilla de vuelta a la calle -en el lugar hay un espacio más amplio antes de llegar al borde del lecho del río- y el uniformado le insiste: "Tranquilidad, ya llévate la bicicleta para allá (en dirección al puente Pío Nono). Vamos amigo, camine para allá con la bicicleta... Si está grabado amigo, mire la cámara".

Finalmente, en el registro queda clara la última conversación entre ambos involucrados. "Yo no le he hecho nada", sostiene el deportista, mientras que el Carabinero replica, "yo tampoco nada a usted", ante lo cual el ciclista cierra con un "ustedes me empujaron".