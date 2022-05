Las 9 causas sobre la CAM y Llaitul que lleva el Ministerio del Interior

19 may. 2022 - 21:21 hrs.

Nueve son las investigaciones penales en que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es parte, en calidad de querellante y denunciante, relacionadas con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y su líder Héctor Llaitul. Algunas de estas fueron interpuestas por el gobierno de Sebastián Piñera ante los llamados a los alzamientos armados y delitos en los que Llaitul habría participado. Hasta ahora el Ministerio del Interior, bajo la administración de Gabriel Boric, no ha presentado ninguna acción legal contra la CAM.

En los últimos días se produjo una gran controversia respecto del anuncio de una querella anunciada por la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, contra Héctor Llaitul por haber llamado a “preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada”, pero que finalmente no fue interpuesta, generando de inmediato críticas de la oposición.

En esta jornada fue el propio Presidente Gabriel Boric quien salió a explicar por qué La Moneda optó por no presentar la acción judicial contra el líder de la CAM. “Nuestro gobierno persigue delitos, y los va a perseguir con todo el peso de la ley, nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones y ahí puede que tengamos diferencias, que se pueden debatir”, precisó Boric, al responder a los cuestionamientos por no haber presentado la querella anunciada el domingo por su ministra de Desarrollo Social.

La violencia rural ha marcado a la actual administración desde su inicio, puntualmente el 15 de marzo cuando la ministra del Interior, Izkia Siches, trató de ingresar a Temucuicui, pero fue recibida con disparos al aire y cortes de camino.

Reivindicación de atentados

La primera querella por el delito de asociación ilícita contra la CAM fue interpuesta el 23 de julio de 2018, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, durante el gobierno de Sebastián Piñera. En ella se alude a la asociación terrorista de la organización. A la fecha se mantiene vigente y es indagada por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de La Araucanía.

En la segunda causa se investigan hechos ilícitos que la CAM se ha adjudicado en sus comunicados públicos del 5 de enero de 2019 y del 14 de enero de 2019. En el primero reivindica como legítimos los ataques a forestales y hace un llamado a continuar con ellos. En el segundo se adjudican cuatro nuevos ataques.

A raíz del comunicado de la CAM del 14 de enero de 2019 se presentó en forma paralela una querella por Ley de Seguridad del Estado. Las diligencias fueron solicitadas a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE).

El 6 de febrero de 2019, tras la muerte de comuneros, la CAM difundió un nuevo comunicado en que acusaba que las negociaciones de empresas forestales y comunidades mapuche serían “una farsa”. Manifestaron que la declaración de un Estado de Excepción tenía como objetivo militarizar la región, por lo que formularon un llamado a seguir combatiendo a las forestales y “no caer en su juego”. El comunicado fue acompañado a la investigación y se solicitaron nuevas diligencias.

El llamado de Llaitul del 11 de mayo a “organizar la resistencia armada” no es el primero que formula. En entrevistas a medios nacionales e internacionales ha reivindicado la lucha contra las forestales y la autonomía del pueblo mapuche, incluyendo acciones violentas. El 31 de enero de 2019, el Ministerio del Interior solicitó que los ataques reivindicados por la CAM fueran investigados en forma conjunta. Sin embargo, hasta la fecha la fiscalía no ha procedido a acumularlas.

Apología a la violencia

Ante un nuevo comunicado de la CAM, del 2 de septiembre de 2019, en el que reivindica ataques incendiarios, Interior en calidad de querellante, otra vez solicitó diligencias, el 9 de ese mes; tal como lo hizo el 27 de enero de 2020, tras otro texto de la CAM en el que reivindican otros ataques.

La denuncia fue para que se investigara la asociación ilícita, la configuración del delito del artículo 4 letra D, de la Ley de Seguridad del Estado (referida a “los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ella, con el fin de sustituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de alzarse contra el Gobierno constituído”).

A juicio de Interior, ese comunicado reivindica y justifica ataques incendiarios e identifica el accionar de la autoridad administrativa respecto de cada uno de ellos, por lo que los abogados de Interior solicitaron vincular las acciones con los dichos de Héctor Llaitul en la radio Kvrruf de Temuco.

Finalmente, el 1 de julio de 2020, a raíz de otra entrevista concedida el 24 de junio del mismo año por Llaitul a la radio Universidad de Chile, el ministerio del Interior formuló otra denuncia, ya que los contenidos del líder de la CAM serían constitutivos del delito del artículo 6, letra F, de la Ley de Seguridad del Estado relacionado con “los que hagan la apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales”.