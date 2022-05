"No tenemos presos de conciencia": Vocera destaca rectificación de ministra Vega en polémica sobre presos políticos

16 may. 2022 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los polémicos dichos de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, respecto a la existencia de presos políticos en Chile, los que fueron ampliamente criticados.

¿Qué dijo?

Al respecto, la exdiputada señaló que “nosotros podemos respetar y considerar las distintas opiniones políticas legítimas, de partidos, de parlamentarios, ciudadanos y ciudadanas en torno al calificativo o no de un grupo de personas que hoy están privadas de libertad en las cárceles de nuestro país, pero como Gobierno somos enfáticos en señalar que le corresponde a los tribunales de justicia la calificación de estos delitos”.

“Lo que tenemos en Chile y lo que ha sucedido en nuestro país, es que en el contexto de la revuelta social se produjeron situaciones que derivaron en detenciones de personas que han estado privadas de libertad por un tiempo que ha sido excesivo y están privados de libertad por delitos que se les han imputado, que algunos no se han comprobado, otros sí, que han terminado en condena pero los que no han tenido juicio y que no han derivado en condena siguen privados de libertad por un periodo que no es sostenible”, agregó.

Asimismo, dijo que “nosotros no tenemos presos de conciencia, tenemos presos que fueron detenidos y detenidas en contexto de alta conflictividad política y social y eso le da una connotación especial al abordaje de la problemática, pero no tenemos presos de conciencia”.

“Lo que estamos tratando de hacer es resolver, la injusticia que se produce y el impacto que tiene en cuanto a los derechos de las personas, la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva, porque lo que hace es que tiene a estas personas en la cárcel sin condena y por un tiempo que trasgrede los límites razonables”, agregó.

"La ministra rectificó, precisó, aclaró y esa es la posición que tiene el Gobierno, es la posición oficial", indicó.

Los dichos de Vega

La ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, debió aclarar sus dichos expresados en la noche del domingo en un programa de televisión, donde manifestó que “existen los presos políticos sin duda y puedo poner ejemplos. Los chicos que están en estos momentos en prisión preventiva desde el estallido (social), que llevan incluso algunos dos años, si no son presos políticos, entonces qué son, porque en la práctica hasta ahora no han sido enjuiciados".

"La realidad es la realidad. Efectivamente, nosotros tenemos presos políticos y, no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos", expuso.

Aclaración en Twitter

Tras la polémica, la secretaria de Estado debió rectificar sus expresiones, señalando a través de su cuenta de Twitter que “hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar malentendido”.

Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar mal entendido. — Jeanette Vega (@jeanvegamorales) May 16, 2022

