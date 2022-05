"Tuvieron suerte que no los mataron": guardias sufren golpiza tras ser acusados de violar a una compañera de trabajo

16 may. 2022 - 09:42 hrs.

¿Qué pasó?

Dos guardias de seguridad fueron golpeados por vecinos de la población Pedro Aguirre Cerda de San Felipe luego que una mujer los acusara haber sido autores de una violación en su contra.

Acusado de violación

Según información de Carabineros, uno de los sujetos fue detenido por presunta violación y fue formalizado quedando en prisión preventiva, mientras que el otro, arrendatario de la casa, quedó en libertad a la espera de ser citado por la Fiscalía.

¿Qué dijo Carabineros?

Al respecto, el capitán Shintaro Tsukame, explicó a diario El Trabajo que en la madrugada del domingo entre las 02.00 y 02:30 de la mañana, “fue requerido personal de la Segunda Comisaría de San Felipe en un inmueble donde se habría efectuado una violación”.

“Una vez en el sitio del suceso, el personal policial comienza a recopilar los antecedentes de acuerdo al Código Procesal Penal. Se logró establecer fehacientemente que en el interior, en una convivencia con ingesta de alcohol, cuyos componentes eran dos hombres y una mujer mayores de edad, que se desenvuelven en el área de la seguridad privada, uno de los hombres y una mujer, por causas no establecidas, hacen ingreso a una de las dependencias”, indicó.

Agregó que “una vez dentro de esta, donde hace ingreso esta pareja, sucede un hecho que todavía no está plenamente establecido, que eso se va a poder dilucidar posteriormente con la investigación, en donde la mujer alude un presunto ataque sexual”.

“Se armó una batahola con el otro presente que trató presuntamente de interceder. Algunos vecinos se percataron del hecho y comenzaron a agredir a este individuo. Nosotros al llegar al lugar, con las pruebas testimoniales ofrecidas por parte de algunos testigos y principalmente por las personas que estaban vinculadas mayormente con el hecho, se pudo determinar que había una agresión con ánimo libidinoso en el interior. Con los antecedentes se requirieron las instrucciones al Ministerio Público. El fiscal de turno instruyó que se hicieran los exámenes sexológicos correspondientes por parte de una facultativa médica en el Hospital de San Felipe y el imputado fue formalizado el día de hoy (ayer), y posteriormente ya en la audiencia de control de detención, se determinará por parte del persecutor cuáles son las diligencias a seguir”, sostuvo.

El uniformado, señaló que “uno es el dueño de casa. Por lo que nosotros pudimos establecer, preliminarmente, que él trató de interceder y que uno de los invitados habría sido el autor de este hecho de connotación sexual”.

Gritos alertaron a vecinos

Sobre la víctima, manifestó que “existieron algunos gritos de auxilio, lo que alertó a algunos vecinos y eso hizo que intercedieran y lograse la detención en primera instancia. Se ve un video donde salen bastante lesionados. Esas lesiones son en el contexto de la detención ciudadana de la que fue partícipe este imputado”.

También afirmó que “preliminarmente se maneja la información de que ellos se encontraban realizando su labor propiamente tal fuera de la comuna de San Felipe, y al regresar realizan esta convivencia con ingesta de alcohol en el interior del inmueble de uno de los participantes”.

"Tuvieron suerte que no los mataron"

Uno de los vecinos, relató que la víctima se habría comunicado por WhatsApp con unos amigos, que “llegaron a buscarla, un auto llegó primero con un hombre y una mujer llamando a una tal Javiera y nosotros preocupados porque tenemos una vecina del lado… Javiera, pateando vehículos y todo que se la habían violado, había mandado la ubicación. Salió el ‘gallo’ de aquí al lado y les dijo que aquí no había ninguna Javiera y se sintió un grito de auxilio de adentro. Sí, se sintió, de hecho despertó mi niño, que pedía auxilio la niña. Ahí entraron con todo para adentro, entraron a… Tuvieron suerte que no los mataron, tuvieron suerte, que no merecen otra cosa, un violador”.