"Estoy preparado para todo": Exguardaespaldas de Vidal cuida personas que realizan trámites bancarios

En sus viajes por Chile, común era ver a Arturo Vidal siendo acompañado por Gabriel Marrero, su guardaespaldas venezolano de 1.95 metros de altura, que velaba tanto por la seguridad del futbolista como la de su familia.

Hace algunas semanas, Marrero decidió cortar el vínculo laboral con el "King", y emprender un camino en solitario, prestando sus servicios profesionales de guardaespaldas privado a todo quien decida contratarlo.

Y es que Gabriel ha trabajado "en cumpleaños infantiles, matrimonios, fiestas de adolescentes, en reuniones sociales, en restaurantes. Ahora, con esto de la inseguridad que hay en las calles, todo el que lo desee puede tener su escolta, si es que así lo desea. Todo depende del servicio que quiera el cliente", contó a LUN.

Marrero hace hincapié en el "servicio", ya que las personas que lo contactan pueden hacerlo por diferentes motivos. Por ejemplo, puede ser contratado por ocho horas, en las cuales estará acompañando a la persona en cualquier situación en la que se encuentre.

También ofrece otro servicio, el cual consta de la protección de individuos para hacer trámites en particular. "Me han llamado personas que han ido a bancos a depositar una gran suma de dinero. También he acompañado a jefe de obras que van a retirar dinero para los sueldos de los trabajadores", reveló.

"No son famosos ni nada, es gente común que quiere sentirse simplemente más protegida y tranquila con todo este tema de la violencia que se ha incrementado mucho", añadió.

Eso sí, no cualquiera puede contratarlo. Marrero también tiene algunos filtros para elegir a sus clientes. Por ejemplo, no trabaja con personas que le generen sospecha, ni tampoco con quien tenga amenazas previas, principalmente porque no tiene armamento como para defender a sus representados.

"Mi gran capital es la experiencia... Después de nueve años con Arturo Vidal, siempre he entregado un gran servicio. Tengo conocimiento en combate cuerpo a cuerpo, contextura gruesa y mucha preparación. He hecho cursos en primeros auxilios en la Academia Chilena de Seguridad y estoy preparado para todo", cerró.

