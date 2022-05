Chileno que busca en Argentina a su padre desaparecido hace 22 años: "Pregunté si me parecía y me dijeron que sí"

15 may. 2022 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana se dio a conocer la historia de Juan Fuentes Bustamente (30), un joven chileno que viajó hasta Argentina a buscar a su padre, Juan Fuentes Candia, quien desapareció hace 22 años tras acudir a su trabajo, en la localidad de La Rufina, en la región de O'Higgins.

Desde entonces, la búsqueda de Juan ha sido implacable, sin embargo, recién este año la familia logró obtener una pista que la podría acercar al paradero de su progenitor y que llegó desde el otro lado de la cordillera.

Según testigos argentinos, existe un hombre en situación de calle en Buenos Aires que tiene características físicas similares a las de su padre.

Las pistas

Todos los años, la familia del hombre desaparecido difunden en redes sociales un afiche de su rostro con la finalidad de que alguien pueda entregar algún dato de su ubicación, no obstante, esta vez la búsqueda llegó hasta Argentina.

Hace tres meses, una comunidad de facebook trasandina dedicada a encontrar a personas desaparecidas, se comunicó con la familia chilena para entregarles una importante información: Un hombre en situación de calle con demencia senil, conocido como "Tati", y que se pasea por la localidad de Florencia Varela desde hace tres años, podría ser la persona que buscan.

El grupo de la red social comenzó a enviarle fotos y videos del hombre en cuestión, lo que sorprendió a la familia, ya que el parecido era muy notorio. Incluso, Juan hijo, aseguró a Meganoticias.cl que "mis tíos se pusieron a llorar cuando vieron la foto".

Además, le confirmaron que el hombre en situación de calle posee características físicas que también tenía Juan padre: Un dedo meñique doblado por la mordedura de un ratón y una quemadura en una parte de su cuerpo.

El viaje a Argentina

Una vez que Juan comprobó que las características físicas de su padre estaban presentes en el hombre, la familia organizó una rifa para juntar dinero y costear un viaje a Argentina. Recaudaron cerca de 800 mil pesos para una estadía de cinco días.

Cuando llegó a la localidad trasandina, en compañía de una periodista, comenzó una búsqueda incesante, sin embargo, afirmó a este medio que "fuimos a buscarlo a todas partes y no pudimos dar con él". Incluso, personas del sector le aseguraron que se le perdió el rastro hace un mes.

Al respecto, la policía le mencionó que en ese país es recurrente que algunas personas sean usadas para pedir dinero, lo que podría tener algún grado de incidencia en que el hombre no haya aparecido.

Durante su permanencia en el país vecino, taxistas de la zona le señalaron que, incluso él, era similar al hombre sin hogar: "Me bajé la mascarilla y les pregunté si me parecía y me dijeron que sí".

En Argentina, Juan hijo se reunió con el consulado chileno, donde asegura que no recibió el mejor trato. Aún así, indica que la policía argentina se encuentra trabajando para dar con el paradero del hombre. Asimismo, todos los datos del caso ya están en la Interpol, con la finalidad de tomarle sus huellas, ya que no posee DNI.

Desaparición de su padre

Juan comentó que su padre, quien se desempeñaba como obrero, desapareció cuando se fue a su trabajo en el año 2000. Desde ese momento, nunca más lo vio.

"Nos va a marcar para toda la vida. Él tenía dos hijos y nos prometió volver", expresó. Por ese motivo, encontrarlo lo antes posible le permitiría "estar con él hasta lo que le quede de vida".

Tras su desaparición, las diligencias policiales solo duraron tres semanas y su búsqueda no prosperó. Juan cree que por su origen modesto, el trato de las instituciones no fue la óptima. Su documentación estaba en un río, por lo que se le dio por muerto, lo que nunca convenció a la familia.

De acuerdo a lo que le aseguraron a su abuela en esa época, hubo una pelea en la noche, en la que estuvo involucrado su padre. Los participantes de la riña fueron a declarar, pero de acuerdo a la carpeta investigativa a la que Juan tuvo acceso, las "versiones se contradecían", lo que lo motivó a realizar sus propias averiguaciones.

En caso de comprobarse que el hombre sin hogar corresponde a su padre, ante la pregunta de cómo habría llegado hasta el país vecino, su hijo señaló que "mi teoría es que algo le hicieron en la noche, lo golpearon muy fuerte y él puede haber tirado rumbo a la cordillera", junto con señalar que "los arrieros lo podrían haber llevado a Argentina".