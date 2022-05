"Creo que a mi hijo lo mataron": investigarán serie de casos similares al caso Vivanco donde cuestionan actuar de la PDI

12 may. 2022 - 07:35 hrs.

A poco menos de un año de la muerte de la subinspectora del PDI Valeria Vivanco, el autor del crimen sigue siendo una incógnita. Un caso, que como dicen sus familiares, "abrió una caja de pandora" para la Policía de Investigaciones.

Tras el "Caso Vivanco", hechos similares salieron a la luz. Varios de ellos de exfuncionarios que habrían sido testigos al interior de la policía que están inconclusos y que piden sean investigados.

Comisión Investigadora

Al menos 20 de estos casos serán llamados a declarar en una comisión investigadora especial creada en el Congreso, en la cual se busa poder esclarecer estos hechos que una vez más hacen perder la confianza en la institución policial.

"Uno de los objetivos de esta comisión, obviamente es realizar sugerencias de reforma a la normativa institucional de la PDI. Este punto es especialmente importante para las familias, ya que esperan que sus casos sean los últimos", explica la diputada Claudia Mix (Comunes).

Los otros casos inconclusos de la PDI

En enero de 2021 el inspector Luis Morales, perteneciente al Equipo de Reacción Táctica de Iquique, murió en un operativo antidrogas en la comunidad mapuche de Temucuicui, en la región de La Araucanía. La familia cuestiona este hecho, ya que el PDI fallecido no vivía, ni conocía la zona.

Además, critican la falta de información por parte de la policía. "Nos impidieron, o entorpecieron el acceso a la información... tuvimos que llegar a pedir la información por Transparencia", dice Ramón Morales, hermano del inspector fallecido.

En 2019 un joven detective de la PDI fue encontrado muerto en Viña del Mar. La hipótesis final fue un suicidio, pero la familia no quedó conforme con esta teoría e insiste en que la muerte la causó una tercera persona. Incluso el informe de la propia policía no es consistente con la tesis de suicidio.

"Yo creo que a mi hijo lo mataron. En el Instituto Médico Legal no me dejaron vestirlo, no me dejaron despedirme de él, nada. Al final nunca he tenido claro nada", dice Flaminga Olazo, madre del joven.

"Hay mentiras dentro de la institución"

Otros funcionarios en tanto denuncian situaciones "turbias" al interior de la policía civil. Uno de estos es Andrés Cáceres, un exfuncionario que dice haber sido sancionado por denunciar hechos irregulares que involucraban a sus pares.

"Hay ocultamiento de información, hay desviación de información, hay mentiras dentro de la institución. O sea, si pasó eso con Héctor Espinosa Valenzuela, que era el alto mando institucional, ¿Qué podemos esperar de las jefaturas más hacia abajo?", cuestiona Cáceres.

Meganoticias consultó a la Policía de Investigaciones por estos casos, pero a través de un correo declinaron entregar información.

Actualmente la familia de Valeria Vivanco tiene serias dudas de que Leonel Contreras haya sido el autor del disparo. Por lo pronto, la comisión investigadora recopilará la información necesaria estos y otros casos donde se pone en tela de juicio el funcionamiento de una de las instituciones con mayor credibilidad en el país.