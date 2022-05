Primo de Arturo Vidal rompe el silencio tras querella: "No es una decisión de él, sino de su círculo más cercano"

05 may. 2022 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Carlos Albornoz Pardo, primo de Arturo Vidal, rompió el silencio y se refirió este jueves a la querella presentada por el futbolista contra él y con "quien resulte responsable" por los delitos de administración desleal y celebración de contrato simulado.

¿Qué dijo Albornoz?

A través de un breve video, el familiar del exfutbolista de Colo Colo señaló, en primera instancia, que "tengo una pena inmensa por la situación en la que me encuentro con Arturo. Estoy seguro que esta querella no es una decisión de él, sino de su círculo más cercano, que desgraciadamente en estos momentos están solo pensando en sus intereses y no en los de Arturo".

"Por mi parte, voy a cooperar en todo lo que sea necesario con la Justicia, porque confío en el trabajo de la Fiscalía. Para mí es muy importante que se llegue a la verdad, porque tengo una trayectoria académica y empresarial que cuidar", afirmó el querellado.

Por último, dejó en claro que "mi patrimonio no ha crecido en los últimos diez años y tengo un nivel de vida que, afortunadamente, he podido financiar solo gracias a mi trabajo honrado y profesional".

La querella

La querella fue ingresada por dos abogados del reconocido futbolista nacional en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y contempla supuestos traspasos de propiedades, solicitudes de préstamos y otras deudas.

Cabe señalar que fue en 2013 cuando el dos veces campeón de América y su primo -a quien solía llamar como tío- constituyeron una sociedad llamada "Inversiones Vidal SpA", la cual después modificó su nombre a "Vidal II SpA" para hacer usufructo de la compra de bienes.

A raíz de lo anterior, el mediocampista del Inter de Milán se quedó con el 99% de la propiedad y Albornoz con el 1%, instalándose así como administrador y gerente general.

¿Qué ocurrió con las acciones de Vidal?

Sin embargo, los abogados de Vidal acusaron que algunas acciones del primo fueron vendidas a su hermano, Víctor Albornoz. Por este motivo, la participación del "King" bajó a un 66% y el resto quedó repartido entre los hermanos.

Por otra parte, también se denunció que Albornoz se transfirió una parcela en una transacción equivalente a 7.000 UF (más de 200 millones de pesos), dinero que no habría ingresado a la propiedad.

En tanto, se acusaron préstamos de la banca, aunque sin consentimiento del futbolista, por 4 mil millones de pesos, los que habrían sido dirigidos a la sociedad "Manufacturas de Productos de Aluminio y Otros Ltda.", cuyo presidente es Víctor Albornoz y que tiene como socio a Carlos Albornoz.

No obstante, se reveló que la pena para este tipo de delitos puede ser hasta de presidio menor en su grado máximo, es decir, desde los 3 años y un día, hasta los cinco años.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Arturo Vidal