Aumento del sueldo mínimo: Comisión de Hacienda aprueba el proyecto y será revisado en Sala este miércoles

03 may. 2022 - 20:48 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el reajuste propuesto por el Gobierno para el salario mínimo.

La iniciativa, que ya había tenido el visto bueno de la comisión de Trabajo, será discutida este miércoles en la Sala.

Cambios en el articulado

En la instancia, se aprobaron una serie de indicaciones sugeridas por el Gobierno para incluir a las cooperativas y sociedades sin fines de lucro como beneficiarios del subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

"Antes el articulado no era claro la verdad, ahora incluimos de forma explícita a distintos tipos de sociedades, sin fines de lucro y de diversa naturaleza, cooperativas, y otras más que están especificadas en las nuevas indicaciones que incluimos. Justamente el principio es que llegue a todas esas empresas, sin importar si eran o no sin fines de lucro", detalló el ministro de Economía, Nicolás Grau.

El diputado Jaime Naranjo (PS) destacó que "cuando se reajusta el salario mínimo, cosa que no ocurre con el Ingreso Mínimo Garantizado, se están mejorando las pensiones de alimentos, las horas extraordinarias que se pagan y además mejorando la gratificación que reciben los trabajadores".

Cambios exigidos por la UDI

El legislador Guillermo Ramírez (UDI), señaló que "como UDI aprobamos el proyecto en el entendido de que el Gobierno va a estudiar, no se han comprometido a hacer ningún cambio, pero sí a estudiar, algunas cosas que nosotros consideramos que son injustas del proyecto".

"El proyecto premia a las Pymes que solamente se han limitado a cumplir la ley, es decir, a pagar el salario mínimo. Cualquier Pyme que haya hecho un esfuerzo por pagar algo más del salario mínimo no se va a ver beneficiada", precisó.

Si bien recalcó que el Gobierno no realizó ningún tipo de compromiso, sostuvo que si no se llevan a cabo cambios al respecto, la UDI no garantizará los votos en el Senado.

¿En qué consiste el reajuste?

El Ejecutivo sugiere un aumento del sueldo mínimo en un 14,3% y se trata del reajuste más alto en 25 años.

Incluye un reajuste del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años de $50 mil durante 2022, es decir, al 1 de mayo llegará a $380 mil y aumentará a $400 mil el 1 de agosto.

Además, incorpora una cláusula especial que establece que si la inflación acumulada en 12 meses a diciembre de este año supera el 7%, el IMM subirá a $410 mil desde enero de 2023.

En las mismas proporciones, también se van a reajustar los salarios mínimos para los trabajadores menores de 18 y mayores de 65. También se va a incrementar el Subsidio Único Familiar, la Asignación Familiar y otros beneficios que están asociados al reajuste del ingreso mínimo.

⭕️ Comisión de Hacienda aprueba proyecto de #reajusteingresomínimo, que además otorga un subsidio temporal a las Pymes y establece un aporte compensatorio del aumento del valor de la Canasta Básica de Alimentos.



Se verá mañana en la Sala de la Cámara. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 3, 2022

Será retroactivo

Debido a que el proyecto establece que el reajuste comience a regir el 1 de mayo, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, aclaró que el incremento tendrá un efecto retroactivo, en caso de demoras en la tramitación del proyecto.

Cabe señalar que las MiPymes recibirán un subsidio de $22 mil por trabajador, para que así puedan hacer frente a los incrementos salariales de los próximos meses.

El proyecto establece también un aporte mensual compensatorio del aumento del valor de la Canasta Básica de Alimentos. Este se otorgará en beneficio de los causantes del Sistema Único de Prestaciones Familiares y del subsidio familiar.