Boric por fondos AFP: "Jamás se utilizarán para otro gasto que no sea pensiones"

03 may. 2022 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al alza de valores en la canasta básica familiar, y también a las medidas de su administración para enfrentar la inestabilidad económica que afecta al país.

¿Qué dijo sobre el subsidio a la canasta básica?

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el Jefe de Estado aseguró que "el jueves haremos un anuncio que apunta a evitar cualquier tipo de prácticas colusorias que terminen atentando contra los precios de productos básicos, como el aceite".

Respecto al Subsidio de Canasta Básica Familiar, el Mandatario se refirió al menosprecio popular que ha recibido la medida, y cómo esta significa un avance histórico. Al respecto dijo que "mucho se ha ridiculizado sobre un bono de 6 mil pesos, pero estamos reajustando la asignación familiar, que en los últimos cuatro años aumentó incluso menos que ahora".

Además, se refirió lo dañino que pueden ser las ayudas estatales, si estas se cronifican: "Cuando se cronifican las ayudas estatales, se termina distorsionando la economía y le suele hacer más daño a la población".

En ese sentido agregó que, como Gobierno, no creen que "el Ingreso Mínimo Garantizado sea una política efectiva para distribuir mejor la riqueza en este momento".

Por otro lado, invitó a las "grandes empresas y a los sectores más pudientes de nuestra sociedad a avanzar hacia un gran pacto tributario que nos permita bajar la evasión".

¿Qué dijo de los fondos AFP?

Sobre los fondos de pensión, el líder del Ejecutivo dio su palabra y afirmó que "el Gobierno jamás va a utilizar los fondos previsionales para cualquier otro tipo de gasto que no sea pagar pensiones". Y añadió que van a "garantizarle a esa pequeña minoría de chilenos que no tiene lagunas previsionales que no tendrá un perjuicio producto del cambio de sistema".

Finalmente, el gobernante dio a conocer una de sus convicciones personales sobre las AFP y señaló que, a su parecer, estas "no deben tener un rol en un sistema de seguridad social, pero entiendo que en el Parlamento tenemos que construir mayoría, así que allí lo discutiremos".

