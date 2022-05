Gabriel Boric: "No espero un príncipe azul de la Convención Constitucional"

03 may. 2022 - 11:08 hrs.

El Presidente Gabriel Boric se refirió al actual momento de la Convención Constitucional, la cual trabaja desde hace casi un año diseñando una propuesta de Nueva Constitución para Chile.

Defendiendo el órgano redactor, aseguró en una extensa entrevista con Radio Cooperativa que "se ha pretendido que en un año, se salden casi todas las deudas de sectores marginados, y la clase política debe hacerse cargo de que durante mucho tiempo taponeó cualquier tipo de cambio".

"Hay cosas que no me gustan, por supuesto. Hay cosas que haría de otra manera, por supuesto; pero no espero de la Convención un príncipe azul. La Convención no va a ser el espejo de todos mis deseos", sostuvo.

Añadió que "por primera vez en la historia republicana del país, estamos teniendo un proceso de discusión constituyente que es democrático, paritario y que incluye a los pueblos originarios".

Las polémicas de la Convención

El Mandatario también habló sobre las percepciones que existen sobre el trabajo de la Convención Constitucional.

"Hay un sesgo respecto al trato de la Convención, donde se sube al volumen a debates que pueden no ser mayoritarios y se rechazan, pero cuando se logra un consenso adecuado, se informa mucho menos", dijo el Presidente de la República.

Y es que han existido una serie de polémicas en torno al organismo que hoy redacta la nueva Carta Magna. Ejemplo de ello son los casos de los convencionales Rodrigo Rojas Vade y Nicolás Núñez.

Recordar que Rojas Vade fue un miembro de la convención que mintió al afirmar que tenía cáncer y usó esta enfermedad para construir su imagen política durante el estallido social. Por otro lado, el convencional Nicolás Nuñez fue duramente criticado durante la jornada de este lunes, tras sesionar y votar el informe de la comisión de Medio Ambiente, mientras estaba duchándose.

Al respecto, el Presidente Boric dijo que "decir que Rojas Vade o el convencional Núñez son representativos del total del trabajo que ha realizado la Convención (...) es meter a todos en el mismo saco".

Finalmente, sobre el plebiscito a realizarse el próximo 4 de septiembre, el Mandatario transparentó tener una posición clara: "El Gobierno tiene que ponerse en distintos escenarios, pero mi opción personal es que exista una nueva Constitución después del 4 de septiembre".

