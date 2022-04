Boric advierte: "Los estudiantes que quieran quemar buses o usar la violencia deberán responder ante la ley"

27 abr. 2022 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a los estudiantes secundarios a no usar la violencia como método de protesta, en el marco de una semana donde se produjeron incidentes en el Instituto Nacional y el Liceo Barros Borgoño.

¿Qué dijo Boric?

“En este Gobierno, los estudiantes que quieran quemar buses o usar la violencia deberán responder ante la ley”, dijo el Mandatario.

“Llamo a evitar el enfrentamiento entre las mismas comunidades, solamente unidos en los fines vamos a poder conseguir las demandas”, agregó.

Ley de Seguridad del Estado a camioneros

Además, Boric defendió la Ley de Seguridad del Estado invocada debido al paro de camioneros: "No puedo permitir que se impida el libre tránsito... se cortan de manera coordinada en rutas a lo largo y ancho de todo Chile, en donde se impide el paso de vehículos de emergencia, a la ciudadanía en general, el Gobierno no puede quedar de brazos cruzados y no puede ser impávido".

"Nosotros le dijimos a los representantes de los camioneros, con los cuales hemos conversado permanentemente con los principales gremios, las puertas no solamente están abiertas a propósito de la movilización. Hemos estado conversando desde antes", agregó.

Conflicto en Macrozona Sur

Respecto al conflicto que se ha mantenido en la Macrozona Sur, donde el martes un camionero resultó baleado, Boric aseguró que todo se debe a un problema político.

"Estamos ocupados y preocupados. Sabemos que es histórico y excede el momento actual. La inaceptable violencia es consecuencia de un problema político e histórico no resuelto. Como Gobierno, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos por abordarlo en todas sus dimensiones".