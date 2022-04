Gobierno anuncia querella contra "quienes resulten responsables" por paro de camioneros

26 abr. 2022 - 23:32 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este martes, el Gobierno anunció que se querellarán en contra de "quienes resulten responsables" en el marco del paro de camioneros por las manifestaciones, cortes de rutas y otros incidentes que se han registrado desde este lunes 25 de abril.

De acuerdo a un comunicado que liberaron por Twitter, el Ministerio del Interior señaló que esta decisión nace por "la interrupción de libre tránsito en la carreteras provocada por algunos grupos de camioneros en distintos puntos de país".

Es por ello que "después de intensas negociaciones para deponer esta paralización, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha decidido querellarse en el marco de la Ley de Seguridad del Estado, contra quienes resulten responsables de estos delitos", los cuales se han cometido en la región de Antofagasta y el Maule.

"Estuvimos dispuestos al diálogo"

En tanto, desde el Ministerio que "estuvimos dispuestos al diálogo y a buscar soluciones" pero que "otros prefirieron la intransigencia".

En la misma línea, añaden que "esta paralización impide el libre desplazamiento, el abastecimiento y acceso a los servicios básicos de millones de personas; y nuestra primera responsabilidad como gobierno es con el bienestar de los ciudadanos de país".

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informa: pic.twitter.com/2WuYCtR1vQ — Ministerio del Interior Chile (@min_interior) April 27, 2022

No depondrán el paro

La Organización de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones, a través de su directora Pamela Sáez, anunció que no depondrán la movilización que se ha estado desarrollando en distintas zonas del país, pese a las presiones del Gobierno.

En conversación con Radio Bío Bío, Pamela Sáez, descartó poner fin al paro nacional, asegurando que "hemos tenido una sola línea y el Gobierno no puede venir a decirnos que no tiene comunicación con nosotros, que no queremos conversar, porque hemos sido muy transparentes".

Además, Sáez se declaró que sorprendida con el ultimátum hecho por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien advirtió a los transportistas que deberían "liberar las carreteras" antes de las cuatro de la tarde de este martes.

De acuerdo con Pamela Sáez, desde la organización entregaron su petitorio al Gobierno hace dos semanas, y fue enfática en asegurar que "no por eso íbamos a dejar de manifestarnos".

Todo sobre Izkia Siches